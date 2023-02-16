Военно уполномоченный

Вопросы военной службы и мобилизации в прошлом году стали основными в работе уполномоченного по правам человека в Татарстане Сарии Сабурской. На эту тему она получила почти 2 тыс. обращений, что в 30 раз больше, чем в 2021 году. Еще более 2 тыс. жителей направили свои жалобы через системы «Госуслуг» и «Народного контроля», а более 4 тыс. мобилизованных обратились за помощью в пунктах сборах. Количество жалоб омбудсмену по многим другим вопросам в прошлом году резко сократилось, а по некоторым — вовсе сошло на нет. Так, ни одного сообщения Сария Сабурская не получила в связи с нарушением права на свободу собраний или участия в выборах. Эксперты считают объяснимым, что тема мобилизации «вышла на первый план», поскольку она затронула «тысячи людей в Татарстане». В защите политических свобод институт омбудсмена они «считают не очень эффективным». Политическая оппозиция называет жалобы уполномоченному «тратой времени».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В 2022 году омбудсмен Татарстана Сария Сабурская рассмотрела 5,47 тыс. вопросов, поступивших в ее адрес в виде письменных и устных обращений. Это на 34,5% больше, чем в 2021 году (тогда было рассмотрено 4,07 тыс. вопросов), следует из проекта доклада «О деятельности уполномоченного по правам человека в Республике Татарстан в 2022 году», направленного в Госсовет республики.

Треть всех вопросов касались «защиты прав человека при призыве на военную службу, военнослужащих». Этой тематике были посвящены 1839 обращений. Годом ранее таких вопросов было лишь 55, то есть их число выросло в 33 раза. При этом 1325 вопросов в прошлом году касались непосредственно прохождения военной службы, а еще 365 — порядка призывы, работы военкоматов и возможности получения отсрочки. 127 жителей Татарстана обратились к омбудсмену по поводу социальной защиты военнослужащих и членов их семей, 12 человек спрашивали, как пройти альтернативную гражданскую службу.

В докладе госпожа Сабурская приводит пример, как в ее аппарат обратилась жительница Казани. Ее супруг (указан в документе как «Х.») работал в АО «Нэфис косметикс» и подлежал бронированию на период мобилизации, но его все равно призвали и отправили на пункт сбора. Сария Сабурская попросила проверить эту информацию прокурора Советского района Казани. Тот ей сообщил, что «Х. возвращен, решение призывнои комиссии по мобилизации отменено».

Жалобы, связанные с мобилизацией, поступали к омбудсмену также через портал «Госуслуги» и республиканскую систему «Народный контроль». Их число превысило 2,2 тыс., они не были учтены в основной статистике омбудсмена. Сария Сабурская говорит, что старалась отвечать на такие запросы в течение 24 часов «в тесном взаимодействии» с военкоматом и другими ведомствами республики. Так, например, удалось «возвратить в семью» мужчину, который ухаживал за отцом-инвалидом, но на это «потребовалось определенное время», сказано в документе.

Более 4,3 тыс. мобилизованных обращались с жалобами в пунктах сборов. Там работала специальная «мобильная информационно-консультационная группа» Минюста Татарстана с участием сотрудников аппарата омбудсмена. Также, по словам госпожи Сабурской, «масштабная работа» была проведена по предоставлению отсрочки отцам, имеющим трех детей в возрасте до 16 лет. «К родным и близким вернулись около 200 многодетных отцов из республики»,— отчиталась о результатах этой работы омбудсмен. Также были жалобы на призыв студентов и на «невыплаты мобилизованным гражданам денежного довольствия в требуемом объеме».

В 2022 году адресованные омбудсмену вопросы, не связанные с военной службой, сократились до 3,63 тыс. (в 2021 году было 4,02 тыс.). В том числе жители республики стали реже обращаться за «защитой социальных, экономических и культурных прав и свобод». Число таких обращений уменьшилось с 1,87 тыс. до 1,63 тыс. Среди них 529 вопросов касались жилищного права (-18%), трудового права — 95 (-35%), охраны здоровья и медицинской помощи — 191 (-22%), образования и доступа к культурным ценностям — 224 (-36%). Вместе с тем возросло число жалоб на социальное обеспечение (до 434, +19%). Также 93 жалобы были с вязаны с вопросами семьи (+45%), а 69 — с экологией (+38%).

На 43% сократилось число обращений с целью защиты прав в финансовой сфере (до 185), на обеспечение прав в уголовном процессе — на 17% (до 642).

По теме «гражданские и политические свободы» Сария Сабурская в прошлом году рассмотрела 253 вопроса (на 35% меньше, чем годом ранее). При этом большинство из них были связаны с «правом на гражданство РФ» и «правом свободно передвигаться» (148), а также с «правом на обращение в государственные и муниципальные органы» (105). В то же время ее аппарат не зарегистрировал ни одного обращения по категории «право избирать и быть избранным», хотя в предыдущем году поступило 76 таких жалоб (в 2021 году проходили выборы в Госдуму, в 2022 году крупных выборных кампаний в республике не было). Также не было ни одной жалобы на свободу вероисповедания (годом ранее — две жалобы).

Никто к обмудсмену в 2022 году не обращался и за защитой «права на проведение публичных мероприятии и участие в них». Статистика по этой категории в докладе за 2021 год не была представлена, хотя тогда сотни жителей республики были наказаны за выступления в поддержку Алексея Навального, а в этом году — за акции против проведения РФ спецоперации на Украине.

«Динамика изменения статистики обращений к омбудсмену — неплохой индикатор проблем, с которыми сталкиваются граждане. Вполне понятно, что поскольку спецоперация и мобилизация затронула сотни тысяч людей в стране и тысячи людей в Татарстане, эта тема вышла на первый план»,— говорит политолог Сергей Сергеев. При этом он полагает, что граждане обращались не только из-за мобилизации, но и в целом по вопросам призыва, поскольку «люди стали относиться ко всему, что связано с военной службой и армией, более настороженно». Он предполагает, что многие из них прежде «никогда не обращались к уполномоченному, да и слово не знали такое — „омбудсмен“».

Господин Сергеев считает, что обращений по защите гражданских и политических свобод в 2022 году к омбудсмену не было, поскольку «политически активные граждане считают это не очень эффективным». «Но из этого не следует, что этот институт абсолютно нулевой»,— говорит эксперт.

В то же время председатель татарстанского отделения «Яблока» Руслан Зинатуллин отмечает, что у омбудсмена не так много полномочий, чтобы решить проблемы граждан. «Работа таких структур по сути заключается в том, чтобы перенаправить обращения в другие органы. Многие считают это тратой времени и напрямую обращаются в прокуратуру и другие ведомства»,— говорит политик. При этом он полагает, что «если бы государство нормально работало», то необходимости в таком институте вообще не было бы.

Доклад Сарии Сабурской будет представлен депутатам на сессии Госсовета Татарстана до конца февраля.

Кирилл Антонов