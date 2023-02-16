Актриса Ракель Уэлч умерла на 83 году жизни

Американская актриса Ракель Уэлч умерла в возрасте 82 лет, сообщил портал TZN со ссылкой на членов семьи. Она скончалась утром 15 февраля после непродолжительной болезни.

Ракель Уэлч родилась в 1940 году. В 1966 году она дебютировала в кино в фильме «Фантастическое путешествие». Госпожа Уэлч также снималась в фильмах «Миллион лет до нашей эры», «Самый крупный куш», «Синяя борода» и другие.

В 1975 году Ракель Уэлч получила премию «Золотой глобус» как лучшая актриса комедии или мюзикла за роль Констанции Бонасье в фильме «Три мушкетера». У нее также есть звезда на «Аллее славы» в Голливуде.

Олеся Павленко