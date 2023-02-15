Совсем другая история

Как выяснил «Ъ-Прикамье», патриотическую выставку «Россия — моя история», последние пять лет занимающую сразу два важных объекта инфраструктуры Перми (речной и железнодорожный вокзалы на Перми I), ждут значительные изменения. Так, краевые власти, активно развивающие речные перевозки, планируют использовать речной вокзал по назначению — в здании будут открыты билетные кассы. Тем самым чиновники предполагают, что пассажиры судов принесут выставке дополнительный трафик. Вокзал Пермь I, как ожидается, станет площадкой для музея железнодорожного транспорта, а для нужд патриотической выставки может быть арендован этаж в БЦ «Магнат».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Здание речного вокзала в Перми, где размещается патриотическая выставка «Россия — моя история», планируется использовать по назначению. По данным источника, близкого к краевым властям, принято принципиальное решение об открытии в эту навигацию в здании речного вокзала пассажирских касс. Сам музей при этом, по данным источника, никак не пострадает — продажу билетов планируется организовать на свободных площадях вокзала.

Власти Пермского края последние два года занимаются восстановлением речного пассажирского сообщения в Прикамье. В конце прошлого года они завершили капитальный ремонт причалов речного вокзала. Общая стоимость реконструкции составила около 405 млн руб. В этом году начнется строительство двух модельных остановок, в планах властей — запустить в эту навигацию электроход из центра Перми в Кировской район краевого центра. «Нужна инфраструктура для организации пассажирского обслуживания»,— пояснил собеседник заинтересованность в вокзале.

Краевые власти рассчитывают также, что пассажиры речных судов принесут дополнительный трафик экспозиции «Россия — моя история». Пока будут ждать судно, могут прогуляться по экспозиции, тем более вход у них будет общий»,— отметил источник.

Это не единственное изменение, которое ожидает патриотическую экспозицию. Напомним, в начале года краевые власти вывели ее из подчинения Пермского краеведческого музея в отдельное юрлицо — ГКБУК «Культурно-просветительский центр».

Как выяснил «Ъ-Прикамье», из здания железнодорожного вокзала Пермь I часть выставки — экспозиция «Рюриковичи» — может быть перенесена в только что построенный по соседству БЦ «Магнат». Информация об этом содержится в поправках к бюджету Пермского края. Как следует из документов, для организации переезда и размещения экспозиции «Рюриковичи» в здании ТЦ «Магнат» необходимо дополнительное финансирование в размере 9,9 млн руб. в 2023 году и 9,8 млн руб. в следующем. Экспозиция разместится на первом этаже БЦ. Гендиректор УК «Труменс Групп» Елена Денисова (управляет БЦ «Магнат») от комментариев отказалась.

По данным «Ъ-Прикамье», инициатором переез­да выступает ОАО «РЖД», которому принадлежит здание вокзала. Освободившиеся площади в РЖД планируют использовать под собственные нужды. В частности, там может разместиться музей Пермского отделения СвЖД, который сейчас находится в ДК железнодорожников. По словам собеседника, этот музей находится вдали от железной дороги и не пользуется особой популярностью. В случае его переезда в районе речного вокзала появится целый музейный кластер.

В пресс-службе СвЖД заявили, что в настоящее время размещение исторического парка «Россия — моя история» в здании железнодорожного вокзала Пермь I осуществляется на основании договора аренды. «Решений о расторжении договора сторонами не принималось»,— уточнили в ведомстве. В министерстве культуры края сообщили «Ъ-Прикамье», что исторический парк рассматривал варианты дополнительных помещений, в том числе в здании ТЦ «Магнат», для расширения деятельности (и в связи с реорганизацией). «Однако было принято решение использовать площади только после передачи части помещений первого этажа БЦ „Магнат“ в краевую собственность. Исторический парк продолжит работу в существующих площадях, о переезде в этом году речь не идет, только о проектировании музейного пространства в случае передачи части площадей первого этажа в собственность края»,— пояснили в минкульте.

Координатор проектов фонда «Новая коллекция» Надежда Агишева считает идею создания ведомственного музея на вокзале Пермь I удачной, однако отмечает, что учредителям при проектировании нужно активнее взаимодействовать с городскими сообществами. «Есть некий дефицит публичных обсуждений музейной политики»,— говорит она.

Совладелец туристической компании «Волга­Wolga» Вадим Яхнин отметил, что необходимость оборудовать инфраструктуру для пассажиров речных судов назрела давно. Сейчас продажа билетов осуществляется в «ларьке» на улице. «Это не только некомфортно, но и неэстетично»,— говорит господин Яхнин. Он полагает, что с развитием речных перевозок в год трехсотлетия Перми трафик увеличится в 2,5–3 раза. Ожидается, что ежедневно в Пермь будет прибывать большой теплоход. «Пассажирам на речном вокзале негде укрыться в дождливую погоду, да и вообще некомфортно ожидать посадки»,— заметил господин Яхнин. Он считает, что необходимо комплексное решение о развитии инфраструктуры речного вокзала: нужны не только билетные кассы, но и залы ожидания, камеры хранения, столовая и элементарные удобства. По его словам, музей также может заинтересовать пассажиров, но существующая экспозиция действует в музее давно и тоже нуждается в обновлении.

Ирина Суханова