Совсем другая история

Как выяснил «Ъ-Прикамье», патриотическую выставку «Россия — моя история», последние пять лет занимающую сразу два важных объекта инфраструктуры Перми (речной и железнодорожный вокзалы на Перми I), ждут значительные изменения. Так, краевые власти, активно развивающие речные перевозки, планируют использовать речной вокзал по назначению — в здании будут открыты билетные кассы. Тем самым чиновники предполагают, что пассажиры судов принесут выставке дополнительный трафик. Вокзал Пермь I, как ожидается, станет площадкой для музея железнодорожного транспорта, а для нужд патриотической выставки может быть арендован этаж в БЦ «Магнат».
Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ
Здание речного вокзала в Перми, где размещается патриотическая выставка «Россия — моя история», планируется использовать по назначению. По данным источника, близкого к краевым властям, принято принципиальное решение об открытии в эту навигацию в здании речного вокзала пассажирских касс. Сам музей при этом, по данным источника, никак не пострадает — продажу билетов планируется организовать на свободных площадях вокзала.
Власти Пермского края последние два года занимаются восстановлением речного пассажирского сообщения в Прикамье. В конце прошлого года они завершили капитальный ремонт причалов речного вокзала. Общая стоимость реконструкции составила около 405 млн руб. В этом году начнется строительство двух модельных остановок, в планах властей — запустить в эту навигацию электроход из центра Перми в Кировской район краевого центра. «Нужна инфраструктура для организации пассажирского обслуживания»,— пояснил собеседник заинтересованность в вокзале.
Краевые власти рассчитывают также, что пассажиры речных судов принесут дополнительный трафик экспозиции «Россия — моя история». Пока будут ждать судно, могут прогуляться по экспозиции, тем более вход у них будет общий»,— отметил источник.
Это не единственное изменение, которое ожидает патриотическую экспозицию. Напомним, в начале года краевые власти вывели ее из подчинения Пермского краеведческого музея в отдельное юрлицо — ГКБУК «Культурно-просветительский центр».
Как выяснил «Ъ-Прикамье», из здания железнодорожного вокзала Пермь I часть выставки — экспозиция «Рюриковичи» — может быть перенесена в только что построенный по соседству БЦ «Магнат». Информация об этом содержится в поправках к бюджету Пермского края. Как следует из документов, для организации переезда и размещения экспозиции «Рюриковичи» в здании ТЦ «Магнат» необходимо дополнительное финансирование в размере 9,9 млн руб. в 2023 году и 9,8 млн руб. в следующем. Экспозиция разместится на первом этаже БЦ. Гендиректор УК «Труменс Групп» Елена Денисова (управляет БЦ «Магнат») от комментариев отказалась.
По данным «Ъ-Прикамье», инициатором переезда выступает ОАО «РЖД», которому принадлежит здание вокзала. Освободившиеся площади в РЖД планируют использовать под собственные нужды. В частности, там может разместиться музей Пермского отделения СвЖД, который сейчас находится в ДК железнодорожников. По словам собеседника, этот музей находится вдали от железной дороги и не пользуется особой популярностью. В случае его переезда в районе речного вокзала появится целый музейный кластер.
В пресс-службе СвЖД заявили, что в настоящее время размещение исторического парка «Россия — моя история» в здании железнодорожного вокзала Пермь I осуществляется на основании договора аренды. «Решений о расторжении договора сторонами не принималось»,— уточнили в ведомстве. В министерстве культуры края сообщили «Ъ-Прикамье», что исторический парк рассматривал варианты дополнительных помещений, в том числе в здании ТЦ «Магнат», для расширения деятельности (и в связи с реорганизацией). «Однако было принято решение использовать площади только после передачи части помещений первого этажа БЦ „Магнат“ в краевую собственность. Исторический парк продолжит работу в существующих площадях, о переезде в этом году речь не идет, только о проектировании музейного пространства в случае передачи части площадей первого этажа в собственность края»,— пояснили в минкульте.
Координатор проектов фонда «Новая коллекция» Надежда Агишева считает идею создания ведомственного музея на вокзале Пермь I удачной, однако отмечает, что учредителям при проектировании нужно активнее взаимодействовать с городскими сообществами. «Есть некий дефицит публичных обсуждений музейной политики»,— говорит она.
Совладелец туристической компании «ВолгаWolga» Вадим Яхнин отметил, что необходимость оборудовать инфраструктуру для пассажиров речных судов назрела давно. Сейчас продажа билетов осуществляется в «ларьке» на улице. «Это не только некомфортно, но и неэстетично»,— говорит господин Яхнин. Он полагает, что с развитием речных перевозок в год трехсотлетия Перми трафик увеличится в 2,5–3 раза. Ожидается, что ежедневно в Пермь будет прибывать большой теплоход. «Пассажирам на речном вокзале негде укрыться в дождливую погоду, да и вообще некомфортно ожидать посадки»,— заметил господин Яхнин. Он считает, что необходимо комплексное решение о развитии инфраструктуры речного вокзала: нужны не только билетные кассы, но и залы ожидания, камеры хранения, столовая и элементарные удобства. По его словам, музей также может заинтересовать пассажиров, но существующая экспозиция действует в музее давно и тоже нуждается в обновлении.