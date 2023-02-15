Культ туризма

В бюджете Пермского края на 2023 год могут появиться дополнительные расходы на развитие туризма. Региональные власти предлагают увеличить финансирование известного кунгурского фестиваля «Небесная ярмарка» на 15 млн руб. Также предлагается установить на федеральных и региональных дорогах указатели на крупные достопримечательности Прикамья. Кроме того, краевые власти хотят исследовать курортно-рекреационный и туристический потенциал территорий Коми-Пермяцкого округа, Сивинского и Чернушинского муниципальных округов, а также Октябрьского и Ильинского городских округов. Эксперт связывает дополнительные расходы с подготовкой к 300-летию Перми и считает, что эти вложения могут привести к увеличению турпотока в регион.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Краевые власти планируют увеличить расходы на развитие туризма в Прикамье в 2023 году. Соответствующее финансирование предусмотрено поправками в бюджет Пермского края на 2023–2025 годы, внесенными в Законодательное собрание Пермского края губернатором Дмитрием Махониным. Этот документ планируется рассмотреть на мартовском заседании регионального парламента.

Согласно финансово-экономическому обоснованию к поправкам в бюджет, власти предлагают дополнительно профинансировать кунгурский фестиваль воздухоплавания «Небесная ярмарка» на 15 млн руб. Предполагается, что фестиваль усилит праздничную линейку к 300-летию Перми.

Дополнительное финансирование направлено на привлечение малого и среднего бизнеса, туристов из других регионов, организацию рекламных и пресс-туров, а также включение фестиваля в линейку крупных федеральных туроператоров. Авторы поправки отмечают также, что проведение небесной ярмарки в 2023 году даст фестивалю возможность претендовать на федеральную грантовую поддержку.

Фестиваль воздухоплавания «Небесная ярмарка» ежегодно проходит в Кунгуре с 2002 года. В 2013 году фестиваль получил статус международного рейтингового соревнования. В 2017 году — Премию Правительства РФ за достижения в области туризма.

Еще 5 млн руб. предлагается дополнительно выделить на создание и установку знаков навигации на федеральных, региональных и муниципальных трассах. Знаки будут указывать на «ключевые туристические объекты Пермского края». В финансово-экономическом обосновании отмечается, что на данный момент знаки навигации отсутствуют рядом с «топовыми достопримечательностями».

«Знаки навигации являются одним из главных признаков туристской территории, способствуют ориентированию туристов, повышению узнаваемости территории, а также увеличению туристского и экскурсионного потока на территорию»,— говорится в финансово-экономическом обосновании.

На федеральных трассах предлагается установить 16 знаков общей стоимостью 2,8 млн руб. Еще 16 знаков — на региональных и муниципальных дорогах. Это оценивается в 2,1 млн руб.

Региональные власти хотят также оценить курортно-рекреационный и туристический потенциал территорий Коми-Пермяцкого округа, Сивинского и Чернушинского муниципальных округов, Октябрьского и Ильинского городских округов. На это исследование запланирован 1 млн руб.

Генеральный директор туристической фирмы Valida Елена Шперкина считает, что финансовые вложения в любом случае пойдут отрасли на пользу. Дополнительная поддержка «Небесной ярмарки» в преддверии 300-летия Перми, по ее мнению, будет актуальна, так как Кунгур находится недалеко от краевой столицы и может стать одной из точек притяжения туристов, которые приедут на ее юбилей. «Но если уж фестивалю добавляют денег, то, на мой взгляд, стоило бы его немного переформатировать. Он проводится уже давно и стал очень популярным, однако все еще ограничен только датами, в которые проходит. Мне кажется, нужно активно вести информационную поддержку ярмарки на протяжении всего года и, возможно, даже устраивать какие-то мероприятия между фестивалями»,— полагает госпожа Шперкина.

Знаки навигации, по ее словам, тоже не будут лишними, особенно в краевом центре. «В территориях с навигацией для туристов как раз все довольно неплохо, а вот в Перми системы заметных указателей как таковой нет»,— отмечает руководитель турфирмы Valida.

Что касается пяти муниципалитетов, туристический потенциал которых власти решили оценить, то, вероятнее всего, выбраны именно эти, потому что в них проводилось меньше всего таких исследований, предполагает Елена Шперкина.

«В каждом из них можно найти что-то привлекательное. Коми-Пермяцкий округ — это прежде всего этника и гастрономия. В Сиве и Октябрьском районе можно сделать ставку на сельское хозяйство. Ильинский район — это в первую очередь земли Строгановых. Кроме того, там можно развивать экологический туризм и досуг в виде рыбалки и охоты. В Чернушинском районе расположен Никольский женский монастырь и небольшой музей, который тоже может быть интересен,— рассуждает директор турфирмы.— Даже если где-то нет туристического потенциала, его всегда можно там развить, немного всколыхнув местные власти. Возможно, планируемое проведение исследований в этих территориях — как раз попытка это сделать».

Константин Кадочников, Екатерина Артемова