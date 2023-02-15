Минфин допускает обязательные взносы бизнеса в бюджет

Заместитель главы Минфина Алексей Сазанов допустил, что крупный бизнес могут обязать вносить в бюджет взносы в формате windfall tax. Вместе с тем он не исключил, что взносы могут быть добровольными, как и обсуждалось ранее. По его словам, этот вопрос еще обсуждается. Он также заверил, что новый механизм сборов не затронет действующие налоги.
Алексей Сазонов
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
«Действующие налоги затрагиваться не будут. В какой форме этот платеж будет сделан — это нужно обсудить с бизнесом, будем выходить на консолидированную позицию с ними. Но это точно не будет изменение или повышение каких-то действующих, существующих налогов. Здесь возможно введение сбора какого-то»,— сказал господин Сазанов на брифинге.
По мнению заместителя главы Минфина, лучшим вариантом для компаний будет введение сборов. Алексей Сазанов подчеркнул, что для начала нужно определиться с размером платежа, а затем уже с формой его реализации. «То есть это может быть обязательный платеж, может быть добровольный»,— пояснил он.
8 февраля первый вице-премьер Андрей Белоусов сообщил, что правительство России обсуждает с крупным бизнесом добровольный взнос в бюджет в формате windfall tax. По данным издания The Bell (признано в Минюстом иноагентом), правительство предложило бизнесу сделать разовый платеж в бюджет на 200–250 млрд руб. Российский союз промышленников и предпринимателей, по данным издания, предложил увеличить в 2023 году налог на прибыль российских компаний с 20% до 20,5%.
По предварительной оценке Минфина, дефицит бюджета в этом году составит 3 трлн руб. По итогам января он уже превысил 1,5 трлн руб. — 60% от максимально возможных значений.
Подробнее — в материале «Ъ» «Российский бюджет настроился на дефицит».