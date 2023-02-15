Минфин допускает обязательные взносы бизнеса в бюджет

Заместитель главы Минфина Алексей Сазанов допустил, что крупный бизнес могут обязать вносить в бюджет взносы в формате windfall tax. Вместе с тем он не исключил, что взносы могут быть добровольными, как и обсуждалось ранее. По его словам, этот вопрос еще обсуждается. Он также заверил, что новый механизм сборов не затронет действующие налоги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Сазонов

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Алексей Сазонов

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Действующие налоги затрагиваться не будут. В какой форме этот платеж будет сделан — это нужно обсудить с бизнесом, будем выходить на консолидированную позицию с ними. Но это точно не будет изменение или повышение каких-то действующих, существующих налогов. Здесь возможно введение сбора какого-то»,— сказал господин Сазанов на брифинге.

По мнению заместителя главы Минфина, лучшим вариантом для компаний будет введение сборов. Алексей Сазанов подчеркнул, что для начала нужно определиться с размером платежа, а затем уже с формой его реализации. «То есть это может быть обязательный платеж, может быть добровольный»,— пояснил он.

8 февраля первый вице-премьер Андрей Белоусов сообщил, что правительство России обсуждает с крупным бизнесом добровольный взнос в бюджет в формате windfall tax. По данным издания The Bell (признано в Минюстом иноагентом), правительство предложило бизнесу сделать разовый платеж в бюджет на 200–250 млрд руб. Российский союз промышленников и предпринимателей, по данным издания, предложил увеличить в 2023 году налог на прибыль российских компаний с 20% до 20,5%.

По предварительной оценке Минфина, дефицит бюджета в этом году составит 3 трлн руб. По итогам января он уже превысил 1,5 трлн руб. — 60% от максимально возможных значений.

Подробнее — в материале «Ъ» «Российский бюджет настроился на дефицит».

Анастасия Ларина