В «Пермь» собирают резидентуру

Как стало известно «Ъ-Прикамье», в марте пять компаний могут стать первыми резидентами создаваемой в регионе ОЭЗ «Пермь». Среди них изготовитель авиадвигателей «ОДК — Пермские моторы», производители химикатов и изделий для строительства. Управляющий комитет ОЭЗ рассмотрит также бизнес-план ООО «Осенцовский сталепрокатный завод», который ранее в списке потенциальных резидентов не упоминался. Эксперты говорят, что проект создания металлургического производства будет эффективным, только если там будет производиться дефицитный для рынка продукт.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Министерства промышленности и торговли Пермского края» Фото: пресс-служба Министерства промышленности и торговли Пермского края»

21 февраля управляющий комитет особой экономической зоны «Пермь» рассмотрит бизнес-планы первых пяти компаний, претендующих на получение статуса резидента. Об этом рассказал вице-премьер правительства региона Алексей Чибисов на заседании комитета по промышленности Законодательного собрания Пермского края. После этого до 10 марта их должен одобрить экспертный совет. По словам господина Чибисова, потенциальные резиденты будут зарегистрированы до 31 марта текущего года. «С якорными участниками подписаны дорожные карты по совместному проектированию, с тем чтобы при реализации проектов не возникала потребность в перепроектировании, что может вызвать удорожание и увеличение сроков»,— пояснил вице-премьер. Общую сумму инвестиций основных претендентов на получение статуса резидентов краевые власти оценивают в 58 млрд руб. Реализация этих проектов должна дать 2,4 тыс. рабочих мест.

ОЭЗ «Пермь» была создана постановлением правительства РФ летом 2022 года на территории краевого центра и Пермского муниципального округа. Основная площадка особой зоны расположена на территории промышленного узла «Осенцы». Резиденты ОЭЗ смогут получить льготы в виде пониженной ставки по налогу на прибыль (0% в течение первых пяти налоговых периодов, 5% с пятого по десятый и 13,5% по истечении десяти периодов). Предполагается также их освобождение от части транспортного налога.

Вице-премьер на заседании уточнил, что заявки на получение статуса резидента особой экономической зоны «Пермь» в Осенцах направили пять компаний. 21 февраля управляющий комитет ОЭЗ рассмотрит заявки на участие в проекте АО «ОДК — Пермские моторы», ООО «Пермская судоверфь», ООО «Осенцовский сталепрокатный завод», ООО «Форпласт» и ООО «Стелла Пермь — завод пластиковых изделий». В трехлетний период каждый из резидентов обязан инвестировать в реализацию проектов не менее 120 млн руб.

«ОДК — Пермские моторы» направили заявку на включение в реестр резидентов ОЭЗ в начале текущего года. На промплощадке в Осенцах компания намерена построить новое предприятие по производству авиационных двигателей. По данным «Ъ-Прикамье», ранее пермские промышленники собирались создать под эти цели отдельное юрлицо, но эти планы не нашли поддержки в ОДК. В условиях расширения производства «Пермские моторы» планируют набрать до 8 тыс. работников. Начало строительно-монтажных работ по возведению комплекса планируется в третьем квартале текущего года, а сдача его в эксплуатацию — в конце 2026-го. По словам господина Чибисова, 70% площадки в Осенцах уже распределено между потенциальными инвесторами.

ООО «Пермская судоверфь» управляет имуществом Верхнекамского судостроительного комплекса, который выкупила Корпорация развития Пермского края. Почти 95% долей общества принадлежит Пермскому агентству инвестиционного жилищного кредитования. Площадка судоверфи в Кировском районе Перми размером 37 га входит в состав территории ОЭЗ. Господин Чибисов уточнил, что на территории судоверфи свободно 17 га. «Уже начаты предварительные переговоры с потенциальными резидентами с точки зрения развития территории судоверфи»,— пояснил вице-премьер.

ООО «Стелла Пермь» контролируется зарегистрированным в Верхней Пышме (Свердловская область) ООО «Стелла Групп», которое занимается управлением недвижимостью. Компания принадлежит физлицам Дарье Овчинниковой, Ивану Искре и Александру Исанбаеву. Пермское предприятие будет выпускать пластмассовые изделия для строительства. Пермское ООО «Форпласт» занимается производством восков, диоксида титана и другой химической продукции. Компания контролируется бизнесменами Павлом Галкиным, Сталиной Матюшевой и Романом Чуклиновым.

Данных о регистрации ООО «Осенцовский сталепрокатный завод» в «СПАРК-Интерфакс» пока не содержится. По данным «Ъ-Прикамье», открыть новое производство решил предприниматель Самир Азизов. В Перми бизнесмен является руководителем «АСР-Недвижимость», «АСР-Инвест», а также «АСР-Девелопмент», которые занимаются арендой и управлением недвижимостью. Господин Азизов подтвердил, что намерен реализовать проект по строительству завода, пояснив, что пока его параметры не раскрываются. «Комментарии возможны только после получения статуса резидента ОЭЗ»,— сказал он.

Экс-директор металлургического завода «Камасталь» Владимир Штеклейн полагает, что проект строительства сталепрокатного завода в Осенцах будет эффективным, если предприятие станет производить дефицитную продукцию. «В этом есть смысл, если они будут работать, например, с прецизионными сплавами,— говорит эксперт.— Если речь идет о черном или цветном прокате, то логичнее было бы использовать площадку бывшей “Камастали”, а разного рода проволока и арматура уже производится в достаточном количестве». По словам господина Штеклейна, оценить сумму инвестиций в проект без знания его параметров невозможно. «Даже если это небольшое прокатное производство, то в любом случае это миллиарды»,— отмечает он.

Дмитрий Астахов, Ирина Суханова