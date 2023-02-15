Зря воздух сотрясали

«Башнефть», которую Южно-Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора пыталось обязать соблюдать правила охраны атмосферного воздуха, выиграла спор с ведомством во второй судебной инстанции. 18 арбитражный апелляционный суд согласился, что Росприроднадзор применил неверную методику при расчете выбросов сероводорода с завода «Башнефть-УНПЗ». В ведомстве не намерены подавать кассационную жалобу, но обещают и дальше проводить контрольные мероприятия, ориентируясь на мнение суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Вадим Брайдов, Коммерсантъ Фото: Вадим Брайдов, Коммерсантъ

Южно-Уральскому межрегиональному управлению Росприроднадзора, штаб-квартира которого находится в Уфе, не удалось победить в споре с «Башнефтью». 18 арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение арбитражного суда Башкирии, который осенью 2022 года признал недействительным предписание ведомства о необходимости соблюдения «Башнефтью» правил охраны атмосферного воздуха. Этому предшествовала проверка предприятия по переработке нефти «Башнефть-УНПЗ», которая выявила превышение нормативов по выбросам сероводорода до 8,5 раз. Компании было выдано предписание устранить нарушение, но она обратилась в суд.

Представители «Башнефти» в суде заявляли, что сотрудники ведомства использовали устаревшую методику расчетов выбросов сероводорода, не соответствующую действующей редакции перечня расчетов Министерства природных ресурсов и экологии России. По этой причине в «Башнефти» настаивали, что результаты экспертизы были нелегитимными.

Управление Росприроднадзора безуспешно пыталось доказать, что спорная методика могла быть применена при расчете валовых выбросов вредных веществ для предприятий нефтепереработки и нефтехимии, так как в приказе Минприроды нет соответствующего запрета.

ПАО «АНК “Башнефть”» принадлежит «Роснефти». По итогам 2021 года компания при выручке 659,2 млрд руб. получила чистую прибыль в размере 90,7 млрд руб. Нефтеперерабатывающий комплекс компании включает «Башнефть-Новойл», «Башнефть-Уфанефтехим» и «Башнефть-УНПЗ».

Арбитражный суд Башкирии согласился с доводами нефтяной компании. Управление Росприроднадзора не обосновало применение спорной методики, отметил суд.

В апелляционной инстанции представитель ведомства настаивал, что метод расчета не запрещен Минприроды к использованию, но апелляционная инстанция заняла сторону нижестоящего суда. Как указано в решении суда, постановление Правительства РФ N422 «Об утверждении Правил разработки и утверждения методик расчета выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарными источниками» запрещает использовать методики, не включенные в перечень. При этом постановление Правительства «имеет более высокую юридическую силу», чем приказ Минприроды, на который ссылался Росприроднадзор.

Руководитель Южно-Уральского межрегионального управления Росприроднадзора Роман Болотов сообщил «Ъ-Уфа», что оспаривать решения судов в кассации ведомство не планирует. «Мы пытались в апелляции доказать, что мы правы, и параллельно все необходимые изменения в наши нормативные документы внесли. Сам факт нарушения “Башнефти” остался, и они это признают, в рамках этих контрольных мероприятий не смогли привлечь к административной ответственности. Сейчас все мероприятия проводим в соответствии с рекомендациями суда», — прокомментировал он.

«Арбитражные суды первой и апелляционной инстанций установили, что факты выбросов сероводорода с превышением разрешенных нормативов установлены Росприроднадзором по методике, которая применению не подлежит. Эти фактические обстоятельства, установленные нижестоящими судами, кассационным судом округа переоцениваться не могут, они уже установлены. Поэтому оснований для отмены судебных актов, очевидно, нет», — отметил старший партнер юридической фирмы Intellect Роман Речкин.

С ним согласен партнер экспертной группы Veta Александр Терентьев: «Данный кейс в целом в очередной раз указывает на сложность применения методик в оценке воздействия промышленных предприятий на окружающую среду, но, с другой стороны, обращает внимание управления на необходимость пересмотров подходов в этих оценках для осуществления контроля в будущем».

Булат Баширов, Карина Мамаева