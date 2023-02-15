Путин считает нужным ускорить внедрение цифровых паспортов

Президент Владимир Путин поддержал предложение Минцифры о проведении эксперимента с использованием цифрового удостоверения на смартфоне в качестве замены паспорта. Минцифры совместно с ФСБ планирует внести соответствующий документ в правительство до 1 мая, господин Путин отметил, что «чем быстрее, тем лучше».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Глава Минцифры Максут Шадаев на совещании с правительством попросил президента выпустить указ, который определит возможные случаи использования цифрового удостоверения личности на смартфоне вместо паспорта. Минцифры ждет соответствующего поручения для легализации этой технологии.

«Пожалуйста, чем быстрее, тем лучше»,— отреагировал на это предложение Владимир Путин, отметив, что «такие сервисы в высшей степени востребованы и нужно просто ускорить их внедрение» (цитата по «Интерфаксу»).

В России уже готовится внедрение электронного и цифрового удостоверения личности. Первое представляет собой пластиковую карточку с чипом размером с банковскую, второе — бесконтактную смарт-карту и электронное приложение для смартфона с выдачей QR-кода. Как сообщала начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова, предполагалось, что оба варианта начнут внедрять в начале этого года.

Мария Федотова