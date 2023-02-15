Экс-преподаватель пермского филиала ВШЭ устроилась в Американский университет Центральной Азии

Бывшая преподаватель филиала Высшей школы экономики (ВШЭ) в Перми Динара Гагарина начала преподавать в Американском университете Центральной Азии, расположенном в Бишкеке (Киргизская Республика). Об этом сообщили сама госпожа Гагарина в своих социальных сетях. «Занимаюсь теперь Digital Humanities с видом на горы»,— написала преподаватель.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: соцсети Динары Гагариной Фото: соцсети Динары Гагариной

В октябре прошлого года у госпожи Гагариной возникли проблемы с руководством пермского филиала НИУ ВШЭ. После ее постов в соцсетях с критикой специальной военной операции (СВО) России на Украине ее отстранили от руководства магистерской программой «Цифровые методы в гуманитарных науках», а в начале декабря уволили из вуза. В начале февраля Динара Гагарина сообщила, что ей заинтересовались полицейские — вызывали в отдел, а также приходили домой, но не застали ее там. Позже бывшая преподаватель пермского филиала ВШЭ вместе с семьей уехала в Казахстан.

В Американском университете Центральной Азии специализируется на подготовке специалистов в гуманитарных областях и, по информации на сайте учебного заведения, выдает аккредитованные степени США через партнерство с Бард-колледжем (признан в РФ нежелательной организацией).