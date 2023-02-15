Кабриолет MINI Cooper получил электрическую версию

Компания MINI представила новую версию кабриолет Cooper Convertible — электрическое исполнение SE.

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Новинка объединила кузов серийного MINI Cooper S Convertible и силовую установку хэтчбека MINI Cooper SE. Модель получила 184-сильный электромотор, который вместе со всеми электронными компонентами установлен под капотом вместо бензинового двигателя. Переднеприводный кабриолет имеет батарею на 32,6 кВт•ч, которая размещена у днища. Аккумулятор обеспечивает запас хода без подзарядки до 201 км.

Кабриолет имеет электропривод крыши, который позволяет на скорости до 30 км/ч поднимать и опускать мягкий верх. Открытый MINI Cooper Convertible является единственным в мире четырехместным кабриолетом с полностью электрической силовой установкой.

Тираж MINI Cooper SE Convertible составит 999 экземпляров и доступны они будут только на европейском рынке. Продажи электрического кабриолета начнутся в апреле 2023 года.

Максим Вершинин

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