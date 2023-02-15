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Коммерсантъ FM
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Министр обороны Великобритании обвинил правительство в «набегах» на оборонный бюджет

Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес в эфире SkyNews заявил, что его ведомство находилось в постоянных разногласиях с Казначейством (Минфин) по поводу финансирования, а британское правительство в мирное время регулярно «совершало набеги» на оборонный бюджет. По мнению господина Уоллеса, расходы на британскую армию нужно увеличить из-за «растущей угрозы».

Бен Уоллес

Бен Уоллес

Фото: Remo Casilli, Reuters

Бен Уоллес

Фото: Remo Casilli, Reuters

По словам министра, он проводит много встреч с главой Минфина Джереми Хантом, чтобы в ближайшие дни и недели прийти с ним к соглашению по поводу оборонного бюджета, который планируется принять в марте. Ранее источники The Times в Минфине заявили, что ведомство не хочет повышать оборонный бюджет из-за нереализованных проектов Минобороны и «пустых трат».

«Послушайте, исторически сложилось так, что Минобороны покупало оборудование, которое, я думаю, не всегда доставлялось в срок. Но помните, 85% наших закупок осуществляется в рамках бюджета вовремя. Это не меняет того факта, что угроза растет, и то, что мы наблюдаем с 1991 года, с момента окончания Холодной войны, представляет собой последовательные, эффективные набеги на оборонный бюджет»,— прокомментировал публикацию The Times господин Уоллес.

При этом он отметил, что после окончания Холодной войны у стран Европы были «огромные армии», поэтому налогоплательщики заслужили возвращение части средств. Однако, по его мнению, из-за возрастающей угрозы правительство должно пересмотреть бюджет Минобороны. Он заявил, что угроза в первую очередь исходит от таких стран, как Россия.

Ранее источники The Times сообщили, что Бен Уоллес обратился к главе Казначейства с просьбой увеличить оборонный бюджет с 8 млрд фунтов стерлингов ($9,6 млрд) до 11 млрд фунтов стерлингов ($13,2 млрд) в следующие два года — на 20%. По его мнению, это позволит покрыть расходы, вызванные инфляцией, колебанием валютных курсов и финансированием НАТО и Украины. Как отмечает издание, Минобороны в прошлом году потратило 14 млрд фунтов стерлингов на военное оборудование.

Эрдни Кагалтынов

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