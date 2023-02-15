Анна Гор назначена заместителем директора Пушкинского музея по региональному развитию

Заведующая центром современного искусства Арсенал в Нижнем Новгороде Анна Гор 15 февраля назначена заместителем директора Пушкинского музея по региональному развитию. Теперь она будет курировать работу шести его филиалов, которые до 2020 года были подразделениями Государственного центра современного искусства (ГЦСИ), сообщили в Арсенале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Заместитель директора Пушкинского музея по региональному развитию Анна Гор Фото: Арсенал Заведующий филиалом Пушкинского музея в Нижнем Новгороде – центром современного искусства Арсенал Александр Комаров Фото: Арсенал Следующая фотография 1 / 2 Заместитель директора Пушкинского музея по региональному развитию Анна Гор Фото: Арсенал Заведующий филиалом Пушкинского музея в Нижнем Новгороде – центром современного искусства Арсенал Александр Комаров Фото: Арсенал

Новым руководителем Арсенала стал Александр Комаров. Он родился в 1985 году в Дзержинске. Сотрудничал с музеем с 2005 года, в 2012 году был принят в штат, в последние годы работал ведущим специалистом отдела творческих проектов музея. При его участии был сформирован визуальный стиль Арсенала и его виртуальные программы.

Арсенал был создан в 1997 году как филиал Государственного центра современного искусства, в 2020 году стал Волго-Вятским филиалом Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина (ГМИИ).

Анна Гор продолжит работать в новой должности из Арсенала в Нижнем Новгороде. «Система центров современного искусства Пушкинского музея, базирующаяся в Москве Медиатека и отдел региональных проектов занимаются наиболее важными аспектами сегодняшнего художественного процесса, создавая своеобразный мост между искусством музейным и самым новейшим, распространяя знания об искусстве и поддерживая творческий потенциал общества»,– прокомментировала госпожа Гор свое назначение.

Анастасия Еремина