Самые популярные телефоны и смартфоны за последние 15 лет

Аналитики Центра Big Data МТС по запросу «Ъ» собрали данные о телефонах и смартфонах, зарегистрированных в сети с 2008 года. По каждому году был представлен топ-20 самых популярных моделей. Для создания инфографики мы суммировали их по производителям и странам, чтобы видеть общую картину. Как свидетельствуют данные компании, в конце 2000-х годов наибольшим спросом у россиян пользовались телефоны Nokia. Самыми популярными были модели бизнес-класса 6300 и упрощенная 1100 (занимали первое и второе места в топ-20).

Соперничать с финским производителем тогда мог только южнокорейский Samsung. В 2010 и 2011 годах топ-20 возглавляла его бюджетная модель E1080. Хотя по общей сумме разных моделей в двадцатке корейцы по-прежнему уступали финнам. Доля Nokia, однако, постепенно снижалась. После 2018 года телефоны этого производителя полностью исчезли из рейтинга. А вот Samsung продолжает удерживать позиции, только на смену кнопочным телефонам пришли смартфоны.

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Смартфон от Apple впервые вошел в число самых популярных в 2011 году (это был iPhone 4). С 2013 года модели следующих поколений постоянно занимали первое место в топ-20. А вот по сумме всех моделей «яблочная» компания смогла обогнать Samsung только в 2016-м.

По последним данным, первенство по-прежнему за iPhone, но его теснят азиатские конкуренты. На «яблочную» продукцию в двадцатке 2022 года приходится треть позиций (7). Остальные занимают китайские (Xiaomi, Honor) и южнокорейские (Samsung Galaxy) смартфоны.

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Следует добавить, что в число самых популярных попадали и российские модели. В 2013 и 2014 годах в двадцатку входила бюджетная Explay Blade.