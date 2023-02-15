Бизнесмену Дмитрию Аржанову добавили обвинение в участии в преступном сообществе

Бывшему генеральному директору и акционеру холдинга «ТНС энерго» Дмитрию Аржанову ужесточили обвинение. Как стало известно «Ъ», помимо хищения 5,5 млрд руб. у ПАО «Россети Центр и Приволжье» (ч. 4 ст. 159 УК РФ) ему инкриминируют участие в преступном сообществе с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 210 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Такое же обвинение добавили гендиректору «ТНС энерго» Сергею Афанасьеву, его супруге – замгендиректора по управлению дочерними компаниями Софье Афанасьевой и исполнительному директору «ТНС энерго Нижний Новгород» Борису Щурову.

Уголовное дело о хищении средств ПАО «Россети Центр и Приволжье» возбудили в 2020 году по заявлению руководства компании. По версии следствия, топ-менеджеры «ТНС энерго» выводили средства потребителей электроэнергии в другие компании и в офшоры вместо того, чтобы расплачиваться с поставщиком. По данным «Ъ», следственные действия по делу завершены.

Подробнее о деле читайте в материале «Ъ» «Энергию направили в преступное сообщество».