«Транспорт не может быть прибыльным»

В Ярославле и Ярославском районе определяют новых перевозчиков по автобусным маршрутам общественного транспорта на ближайшие семь лет. Победители аукционов начнут работать по новым правилам, получая деньги из областного бюджета, а плату с пассажиров будет собирать государственное учреждение «Организатор перевозок Ярославской области». Что ждет ярославцев, вырастут ли штрафы, и выиграет ли от реформы бюджет, «Ъ-Ярославль» рассказала директор департамента транспорта Ярославской области Татьяна Черемных.

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— Какие главные новшества ждут жителей Ярославля и Ярославского района после определения новых перевозчиков?

Конечно, основное — это новый подвижной состав, который выйдет на линии. Транспорта в Ярославле и в Ярославском районе будет более 600 единиц — больше, чем фактически выходит сейчас. Предусмотренные государственными контрактами автобусы будут преимущественно большого и среднего класса, причем средний класс — это автобусы повышенной вместимости, например, ЛиАЗы, МАЗы, «Волгабасы» и другие аналогичные модели.

Безусловно, весь транспорт должен быть доступным для маломобильных групп населения. Наши автобусы будут низкопольные, в них предусмотрены системы информирования, в том числе электронные табло, аудио-медиа панели, системы видеонаблюдения. Автобусы будут оборудованы удобными и комфортными автоматизированными системами оплаты.

Оплатить проезд в автобусах можно будет как наличными, так и банковской картой, новой транспортной картой, смартфоном со включенным NFC и настроенной системой оплаты, например, «Mir Pay». Также продолжит работать персонифицированная транспортная карта для льготников.

Появится новый способ оплаты, он сейчас действует на пилотном 176 маршруте, — через мобильное приложение «Ярославская область. Транспорт», с помощью QR-кодов, размещенных в салоне автобусов, и Bluetooth — если он включен на телефоне, система при входе в автобус предложит автоматически оплатить проезд. Важный момент: если мы оплачиваем проезд транспортной или банковской картой, то регистрировать проезд нужно будет дважды — при входе и при выходе из автобуса, чтобы система автоматически списала нужную стоимость проезда. Это позволит исключить излишнее списание средств на пригородных маршрутах (в городской черте и за городом действуют разные тарифы на проезд — прим. «Ъ-Ярославль»).

— Сохранится ли наличная оплата?

Наша задача — сделать приоритетными безналичные способы оплаты, что позволяет обеспечить прозрачность взаиморасчета. Для этого мы и развиваем удобные цифровые сервисы. Пока возможность наличной оплаты сохранится, далее будем смотреть, как идет процесс, и на основе этого рассматривать варианты дальнейших действий. В любом случае и наличная, и безналичная оплата проходит по автоматизированной системе. Даже если вы оплачиваете проезд у водителя — обязательно предоставляется билет, который выдается через систему. Вся оплата проходит через оператора и через единого администратора ГКУ «Организатор перевозок Ярославской области» уже попадает в областной бюджет.

— Что это за оператор, является ли он частным или государственным?

У департамента транспорта два подведомственных учреждения — ГБУ ЯО «Яроблтранском» и новое государственное казенное учреждение «Организатор перевозок Ярославской области». «Яроблтранском» является единым оператором автоматизированных систем управления транспортом общего пользования на территории Ярославской области. Сначала средства от оплаты проезда проходят через систему оператора, после этого — через счета ГКУ «Организатор перевозок Ярославской области», которое осуществляет сверку взаимных расчетов и направляет средства уже непосредственно в областной бюджет.

ГКУ «Организатор перевозок» — новое учреждение и определено государственным заказчиком: оно ведет подготовку к проведению конкурентных процедур по выбору организаций-перевозчиков, будет контролировать выполнение условий госконтрактов, применять штрафы в случае нарушений, а также заниматься контролем за оплатой проезда и администрированием доходов, полученных в результате продажи билетов.

В новой структуре предусмотрена контрольно-ревизорская служба, в составе которой предполагается 411 человек, туда входят и контролеры, и кондукторы. Они будут выходить на линию, работать с пассажирами, контролировать оплату проезда.

— Ранее говорилось, что кондукторов не будет. Они продолжат работу в каждом автобусе?

Кондукторы будут работать выборочно по маршрутам, в соответствии с утвержденным графиком, контролеры будут также выборочно проводить проверки. Механизмы этой деятельности сейчас прорабатываем. На начальном этапе у кондукторов будет больше разъяснительной работы — как оплатить, куда приложить карту. В дальнейшем планируем переводить кондукторов на позиции контролеров.

— Как будут контролеры штрафовать пассажиров?

Предполагаем наделить их полномочиями по составлению протоколов об административных правонарушениях, и постепенно уходить на систему выборочного контроля.

— А что будет, если человек откажется платить штраф на месте и предъявлять документы? Как контролеры будут устанавливать личность пассажира для оформления протокола?

Правовая база по этому вопросу сейчас также в стадии разработки. Подобная система сейчас работает в Москве, Санкт-Петербурге, в некоторых других регионах — Твери, Перми. Сейчас мы лучшие практики анализируем и хотим внедрить их в Ярославле.

— Вырастет ли сумма штрафа? Сейчас он составляет 100 рублей…

Конечно, соответствующие корректировки будем вносить в региональный КоАП. 100 рублей — это не та сумма для существующих реалий.

— Там, где кондукторов не будет, как будет принимать водитель плату с пассажиров? Не повлияет ли это на безопасность движения и соблюдение расписания?

Водители будут принимать оплату во время стоянки на остановках. И, конечно, как мы предполагаем, постепенно количество оплат за наличный проезд будет снижаться. Сейчас, например, на пилотном 176 маршруте доля безналичной оплаты составляет 60%. Конечно, наша задача, чтобы этот показатель был больше 90%. Его достигают поэтапно в течение нескольких месяцев, даже в течение года. Люди постепенно к этому привыкнут. Мы же все понимаем, что это удобно, безопасно, быстро.

— Как контролеры будут работать в часы пик, когда транспорт переполнен?

Будем решать вопрос так же, как решают его в Москве и других крупных городах. Всегда есть возможность осуществить проверку на входе, на выходе. Механизмы в часы пик будем смотреть точечно. В автобусах установлены датчики пассажиропотока, будет работать система аналитики, сопоставляющая количество пассажиров, проехавших в транспорте, и количество оплативших проезд. В очаги безбилетного проезда в первую очередь будут направляться контролеры. Это позволит минимизировать число безбилетников.

— Работа перевозчиков будет оплачиваться из бюджета, а деньги с пассажиров поступать в бюджет. Нет ли опасения, что доходы не покроют расходы на перевозки? Стоит ли задача «выйти в ноль»?

В первую очередь, мы должны обеспечить людям качественные и безопасные перевозки. Безусловно, сбор доходов важен, но пассажирский транспорт — дорогая социально-значимая услуга, которая не является экономически прибыльной. Так же как работа больниц, школ и других социальных учреждений.

— Как в этом случае будет определяться тариф?

На текущий момент у нас есть установленный тариф, который сейчас действует. В дальнейшем планируем разработать удобную тарифную политику с учетом потребностей пассажиров.

— Что будет являться основанием для разрыва контракта с перевозчиком? Будет ли контракт разрываться только на том маршруте, где происходят критичные нарушения, или на всех маршрутах по контракту?

Контракт предусматривает обязанности перевозчика, за нарушение которых могут налагаться штрафы. Заказчик вправе принять решение о расторжении контракта при систематическом нарушении его условий, в некоторых случаях это не право, а обязанность. При этом контракт расторгается полностью.

— Как вы видите судьбу принадлежащего городу «ПАТП-1»?

Сейчас полномочия по транспортной работе муниципального и областного уровня консолидируются. Соответственно, мы консолидируем и ресурсные базы транспортных предприятий. В настоящее время ведется большая общая работа. Кроме того, конкурентные процедуры, которые проходят сейчас по автотранспортным перевозкам в Ярославле и Ярославском районе, открывают возможности для участия транспортных предприятий любых форм собственности.

— Замена автобусов произойдет не одномоментно. Смогут ли люди сориентироваться и в самих маршрутах, и в способах оплаты? Не будет ли неразберихи?

Основным ориентиром будет новые желтые автобусы с логотипом «Яавтобус», современные и комфортные. Эти машины будут выходить на маршруты поэтапно, начиная с апреля. В этот так называемый переходный период где-то будут новые автобусы, где-то пока еще старые.

Полная замена подвижного состава должна состояться до лета. За апрель-май жители города и района смогут привыкнуть к системе оплаты проезда. Будем помогать людям осваивать новые способы — рассказывать и показывать. И, безусловно, строго контролировать работу транспорта в новых условиях.

Беседовал Антон Голицын