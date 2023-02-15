Суд в Туле приговорил украинца к 16 годам колонии по делу о шпионаже

Тульский областной суд признал гражданина Украины виновным в шпионаже (ст. 276 УК РФ). Его приговорили к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе суда.

По данным следствия, с января 2020 года по август 2021 года мужчина собирал в Туле сведения, составляющие гостайну, чтобы передать иностранному государству. Какому именно, не уточняется. Имя и другие детали об осужденном неизвестны, передает «Интерфакс».

В августе 2021 года в Туле задержали украинца, который якобы пытался узнать секретные сведения о российском вооружении. По версии ФСБ, он пытался вербовать россиян, работающих на оборонных предприятиях. Суд приступил к рассмотрению дела в ноябре 2022 года. Заседания проходили в закрытом режиме.

Лаура Кеффер