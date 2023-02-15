Бывший глава кузбасского МЧС Александр Мамонтов отверг обвинения в растрате

Экс-глава МЧС Кемеровской области Александр Мамонтов, являющийся фигурантом дела о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня», отверг обвинения в растрате. Об этом он сообщил сегодня в суде в рамках допроса обвиняемых.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Патрин / региональный сайт Кузбасса A42.RU Фото: Александр Патрин / региональный сайт Кузбасса A42.RU

По версии следствия, Александр Мамонтов, используя свое служебное положение, а также при пособничестве неустановленных лиц, с июня 2015 по апрель 2018 года похитил более 1,8 млн руб., принадлежащих ГУ МЧС. Как считают правоохранители, Александр Мамонтов организовал выплату зарплаты трем сотрудникам общества ветеранов пожарной службы и МЧС «в интересах общественной организации».

Александр Мамонтов сообщил, что не мог «физически совершить это преступление», так как «не принимал этих людей на работу, не собеседовал их и не контролировал». Он подчеркнул, что трое этих людей являлись сотрудниками другой организации.

Александр Мамонтов был задержан и арестован в мае 2018 года, также был арестован начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС Григорий Терентьев.

Александр Мамонтов обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.160 УК РФ (присвоение или растрата) и ч.3 ст.293 УК РФ (халатность, повлекшая смерть двух и более лиц). Григорий Терентьев — по ч.3 ст.159 (мошенничество с использованием служебного положения) и ст. 293 УК РФ. Рассмотрение этого дела, связанного с пожаром в ТЦ «Зимняя вишня», началось в конце 2019 года. Следствие считает, что спасатели не запланировали и не провели в 2017–2018 годах в «Зимней вишне» проверку на предмет соблюдения правил пожарной безопасности, несмотря на то что знали об их нарушении. Проверка, которая должна была пройти в «Зимней вишне» до 18 марта 2018 года, по мнению следствия, позволила бы своевременно установить, что система пожаротушения ТРЦ неисправна, а двери аварийных выходов закрыты, что сделало невозможной эвакуацию людей. Дополнительно к халатности спасателям предъявили «сопутствующие» обвинения в хищениях. Экс-начальнику главка МЧС Мамонтову инкриминируется растрата (ст. 160).

Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Возгорание началось на верхнем этаже, где находились кинозалы. Пожар унес жизни 60 человек, из которых 37 — дети. Вред здоровью различной степени тяжести получили 147 человек. Потерпевшие заявили гражданские иски на 2,9 млрд руб. Фигурантами дел по пожару стали 15 человек.

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Игорь Лавренков, Кемерово