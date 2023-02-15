ЦБ создал департамент организации международных расчетов

Центробанк (ЦБ) России объявил о создании департамента организации международных расчетов. Он займется «вопросами, которые приобрели особую актуальность в условиях санкций», говорится в пресс-релизе ЦБ.

В числе таких вопросов — развитие корреспондентских отношений российских банков с контрагентами из дружественных стран, переход на расчеты в нацвалютах, расширение возможностей для трансграничных операций. Департамент возглавил Михаил Ковригин, ранее занимавший пост директора департамента стратегического развития финансового рынка.

Также ЦБ создал департамент сотрудничества с международными организациями. Существовавший ранее департамент международного сотрудничества будет упразднен до 1 сентября.

Лаура Кеффер