МИД России подтвердил запрет на заход российских судов в Бангладеш

Из-за санкций США 69 российских судов не смогут заходить в морские порты Бангладеш — в январе МИД страны передал список судов в компетентные органы. Как считают в посольстве России в Дакке, это решение не остановит импорт российской продукции в Бангладеш, поскольку под санкции подпали «лишь конкретные суда».

«Посредством судоходства продолжают осуществляться поставки российской пшеницы в Бангладеш. В период с июля 2022-го по январь 2023 года было отгружено 920 тыс. тонн зерна»,— добавили ТАСС в российском диппредставительстве.

Вчера, 14 февраля, власти Бангладеш ввели запрет на вход нескольких десятков российских судов. Теперь они не могут доставлять в Бангладеш грузы или останавливаться для дозаправки в территориальных водах страны.

Андрей Сапожников