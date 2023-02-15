Чужой забил своим

В первой встрече главного противостояния первого раунда play-off Лиги чемпионов, между «Баварией» и ПСЖ, победу в гостях одержал мюнхенский клуб. Исход матча во втором тайме решил точный удар Кингсли Комана, а вот нападающему ПСЖ Килиану Мбаппе немного не повезло. Два его гола были отменены по причине офсайдов, причем один из них оказался микроскопическим и выражался половиной стопы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Christian Hartmann, Reuters Фото: Christian Hartmann, Reuters

Из четырех матчей 1/8 финала Лиги чемпионов, которые были запланированы на этой неделе, встреча ПСЖ с «Баварией», безусловно, стала центральной. Более того, пожалуй, противостояние французского гранда с немецким в первом же раунде play-off, пусть и с некоторой натяжкой, можно считать одним из вариантов досрочного финала.

Дебют игры подтвердил, что ПСЖ, который на прошлой неделе потерпел два поражения подряд — от «Марселя» в Кубке Франции и от «Монако» в чемпионате страны — находится не в лучшем состоянии. Уже через шесть минут после начала игры трибуны Park de Princes в первый, но далеко не последний раз разразились оглушительным свистом, поскольку на тот момент хозяева поля не создали даже намека на осмысленную атаку. Вскоре стало очевидно, что главный тренер парижан Кристоф Галатье выбрал классическую контратакующую тактику, успех которой в отсутствие травмированного и потому оставшегося в запасе Килиана Мбаппе должен был базироваться на сочетании индивидуального мастерства и тонкого взаимодействия Лионеля Месси с Неймаром. Однако по большому счету у звездных южноамериканцев ничего не получалось. Правда, в одном из эпизодов защитники «Баварии» сбили Неймара около чужой штрафной с помощью достаточно акцентированного движения локтя, но наказания за это не последовало.

Мюнхенцы, впрочем, тоже не радовали особо искренним футболом. Они вроде бы поддавливали парижан, но явной остроты около их ворот не создавали. Лишь незадолго до перерыва Йозуа Киммиху удался очень плотный удар, отраженный вратарем Джанлуиджи Доннаруммой. Сразу после этого Лионель Месси получил право на опасный штрафной в 30 метрах от ворот «Баварии» и попал в стенку. Нулевая ничья по итогам тайма стала абсолютно закономерным его исходом.

В начале второй половины ПСЖ перестроился и заиграл активнее. Напомнил о себе французский полузащитник Варрен Заир-Эмери, который в 16 лет и 343 дня стал самым молодым футболистом, попавшим в стартовый состав на матч play-off Лиги чемпионов. Его проход по правому флангу был хорош, но Данилу не смог замкнуть передачу дебютанта. И тут же «Бавария» открыла счет, организовав гол практически из ничего. В этом эпизоде были прекрасны и пас по высокой дуге Альфонсо Дэвиса, и, конечно, удар воспитанника ПСЖ Кингсли Комана, который в одно касание распечатал ворота своего бывшего клуба.

Игра раскрылась. Порой казалось, что второй гол «Баварии» практически неизбежен. Коман, который оставался одним из лучших, выкатил мяч Эрику Шупо-Мотингу, который из центра штрафной пробил в падении прямо в Доннарумму. Вскоре тот же Шупо-Мотинг угодил в штангу, а мюнхенские защитники, француз Бенжамер Павар и голландец Матейс ле Лигт тем временем сдерживали наскоки Месси и вышедшего на замену Мбаппе. Правда, на 73-й минуте они все-таки упустили француза, выбежавшего один на один с вратарем Яном Зоммером. Швейцарский голкипер спас свою команду в первый раз, потом во второй, после добивания Неймара, а третий удар, которым Мбаппе все-таки поразил ворота в той атаке, был нанесен из положения вне игры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Sarah Meyssonnier, Reuters Фото: Sarah Meyssonnier, Reuters

И все равно ПСЖ не успокаивался. На 76-й минуте после углового зряче пробил головой Маркиньос, но Зоммер снова выручил «Баварию». Затем ее ветеран Томас Мюллер не сумел завершить атаку, в которой четырем мюнхенцам противостояли три защитника парижан, после чего ПСЖ снова забил — и снова из офсайда. Правда, в данном случае он был микроскопическим. Перед тем, как сделать прострел в направлении Мбаппе, португалец Нуну Мендеш, принимая передачу от Неймара, всего на полстопы оказался к воротам «Баварии» ближе ее защитника. Напоследок Павар получил вторую желтую карточку из-за нарушения на Месси, но ПСЖ это не помогло. В итоге — 0:1, и второй, домашний для себя матч, мюнхенцы начнут уже явными фаворитами этой пары.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Sarah Meyssonnier, Reuters Фото: Sarah Meyssonnier, Reuters

В другом матче вечера «Милан» принимал «Тоттенхем», и тут тоже все решил один мяч. Забит он был в самом начале, уже на 7-й минуте, когда испанский атакующий полузащитник хозяев Браим Диас удачно сыграл на добивание после удара Тео Эрнандеса.

Евгений Федяков