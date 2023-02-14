Телки из пробирки

В Нижегородской области на базе ООО «Нижегородское» планируется создать лабораторию по производству отборного семенного материала, необходимого для воспроизводства молочного стада крупного рогатого скота (КРС). Предприятие планирует внедрять метод сексирования, который позволит свести к минимуму процент бычков при рождении телят. Объем инвестиций в этот проект оценивается в 20–25 млн руб. Руководство компании сообщило, что не осилит эти расходы, и региональный бюджет может софинансировать проект. В областном минсельхозе считают, что господдержка необходима, но ее меры должны создаваться не для одного предприятия, а для всей отрасли. Участники рынка считают, что в вопросах селекции племенного скота российские производители отстали от своих зарубежных коллег более чем на 30 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нижегородская область может стать пионером в селекции коров

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Нижегородская область может стать пионером в селекции коров

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

ООО «Нижегородское» (входит в холдинг «Русское поле») планирует создать в Нижегородской области лабораторию генетической селекции семенного материала для воспроизводства племенного крупного рогатого скота. Минимально необходимый объем инвестиций в проект был оценен в 20–25 млн руб., сообщил гендиректор предприятия Олег Кислицын на заседании комитета по АПК заксобрания. По его словам, один из основных способов улучшения молочного стада — сексирование спермы: с помощью специальных технологий семенной материал разделяется на «мужской» и «женский».

«Сегодня в животноводческих хозяйствах рождается до 53% бычков, которые в дальнейшем не нужны молочному производству. Методом сексирования можно свести к минимуму рождение бычков и до 90% увеличить производство телочек, которые в дальнейшем будут использоваться для производства молока. В России такой работы не ведется, все сексированное семя покупается за рубежом. Этот способ воспроизводства отличается дороговизной: одна порция семени может стоить до 4 тыс. руб. Практически все такое семя ввозится из-за границы или покупается у западных компаний», — пояснил руководитель хозяйства.

Другой способ воспроизводства молочных коров — трансплантация эмбрионов, что также не развито в России, и ввоз племенного скота из-за рубежа. «В 2021 году в Россию ввезено более 51 тыс. голов скота, за пять лет этот показатель вырос на треть», — рассказал Олег Кислицын.

Он считает все способы перспективными, но для их внедрения необходимо создание отечественных генетических центров по разведению КРС, которые будут включать в себя высокоценное племенное поголовье, и лаборатории по получению сексированного семени и трансплантации эмбрионов с геномной оценкой скота.

«Это позволит сформировать собственный племенной фонд с высокой продуктивностью. Но средств на самостоятельное создание такой лаборатории у нас нет, мы готовы инвестировать в нее около половины требуемой суммы. Надеемся на софинансирование со стороны областного минсельхоза или на получение средств из фонда поддержки АПК», — подытожил животновод.

Зампред комитета Александр Ефремцев отметил, что методы, о которых рассказывает Олег Кислицын, необходимо внедрять, поэтому средства из областного бюджета на создание лаборатории придется выделить. Заместитель министра сельского хозяйства Илья Храмов ответил, что они готовы обсуждать вопрос, но необходимо продумать такой механизм господдержки, который мог бы лечь в основу всего плана работы племенной работы в регионе на перспективу до 2030 года. По словам замминистра, можно рассмотреть варианты, когда сельхозпроизводителям будут возмещать затраты на регистрирование генетического материала, в частности и по месту его происхождения.

«Понятно, что сегодня "Нижегородское" готово создавать свою лабораторию, но нужно понимать, что они не одни желающие. Необходимо продумать меры поддержки, которые подойдут более широкому кругу предприятий», — отметил чиновник.

Генеральный директор АО «Ильино-Заборское» (занимается разведением КРС и производством молока) Алексей Степанов считает, что Россия сейчас сильно отстает от зарубежных стран в вопросах селекционной работы при воспроизводстве КРС. «Сексированием семени специалисты за рубежом занимаются с 1992 года, мы отстали больше чем на 30 лет. Мы сегодня своим семенем осеменяем максимум 30% стада. И скот, и семя завозятся в очень больших объемах. Если санкционная политика ужесточится, мы останемся непонятно с чем. О производстве 12–13 тонн молока на одну корову можно будет забыть. Это будет громадное падение молочного производства, а развитие новых технологий позволит не только обеспечивать страну качественным молочным стадом, но и продавать его за рубеж», — уверен он.

По итогам обсуждения депутаты и чиновники договорились взять вопрос в работу. Они решили в мае 2023 года собраться на базе ООО «Нижегородское», чтобы более предметно обсудить подготовленные минсельхозом предложения по мерам господдержки производителей племенного скота.

Андрей Репин