Сотни миллионов поделили на 25 обвиняемых

Как стало известно “Ъ”, военно-следственное управление (ВСУ) СКР по Москве завершило расследование уголовного дела в отношении руководящих сотрудников 46-го Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) Минобороны. По материалам дела, деньги института перечислялись подрядчикам по контрактам на научно-исследовательские работы, которые на самом деле не проводились. Интересно, что на начальном этапе следствия фигурантов было двое — начальник второго управления ЦНИИ полковник Михаил Котов и его заместитель Василий Козланжи, а теперь обвиняемых 25, среди них есть работники Российской академии ракетных и артиллерийских наук. Сумма ущерба составила 275 млн руб. Фигуранты вину не признают.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ЦНИИ № 46 Минобороны

Фото: Оксана Алёшина / Фотобанк Лори ЦНИИ № 46 Минобороны

Фото: Оксана Алёшина / Фотобанк Лори

Московская гарнизонная военная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о хищении средств 46-го ЦНИИ Минобороны, и более 300 томов материалов расследования на днях были доставлены во 2-й Западный окружной военный суд, где пройдет процесс. Выбор суда окружного, а не городского уровня обусловлен тем, что значительная часть материалов дела носит гриф «секретно».

Расследованием фактов хищения средств в научно-исследовательском институте ВСУ СКР по Москве начало заниматься в ноябре 2018 года, возбудив уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Первые фигуранты в деле появились в январе 2019 года. Ими стали начальник управления института Михаил Котов и его заместитель Василий Козланжи. По версии следствия, полковник Котов с 2016 по 2018 год вместе с сообщниками оформлял фиктивные договоры с коммерческими структурами на выполнение научно-исследовательских работ для 46-го ЦНИИ. Однако записанные в контрактах работы, говорится в деле, выполнены не были, при этом деньги подрядчикам перечислили. Отметим, что хищения бюджетных средств, считает следствие, совершались в рамках госпрограммы вооружения до 2027 года стоимостью более 19 трлн руб., в исполнении которой 46-му ЦНИИ отводится важная роль.

В частности, как было установлено в ходе расследования, некоторые эпизоды были связаны с примерно десятком контрактов, которые 46-й ЦНИИ Минобороны заключил с Российской академией ракетных и артиллерийских наук (РАРАН). Они касались разработок, связанных с созданием, эксплуатацией и применением современных средств вооружения, военной и специальной техники. Объем исследовательских работ был настолько большим, что самостоятельно 46-й ЦНИИ выполнить их все не мог, поэтому, по данным следствия, к работе над «грифованными» проектами (даже названия некоторых из них считались секретными) были привлечены в качестве субподрядчиков сторонние организации.

Помимо махинаций при исполнении работ по контрактам, говорится в деле, господин Козланжи похитил со счетов ЦНИИ 74 млн руб. под видом выплаты зарплаты людям, которые к военным разработкам института не имели отношения и даже не работали в нем. Следствие насчитало более сотни таких «мертвых душ».

Изначально ущерб по делу следствие оценивало в 250 млн руб., но по ходу расследования он рос, так же как и число фигурантов. В итоге обвиняемых оказалось 25: по словам источника “Ъ”, примерно две трети из них — сотрудники института, остальные — из РАРАН. Все они на сегодняшний день находятся под подпиской о невыезде и на заседания суда будут добираться самостоятельно. А ущерб, причиненный военному ведомству, в итоге следствие оценило в 275 млн руб.

По словам адвоката полковника Котова Сергея Чернякова, его подзащитный, отказываясь говорить о сути уголовного дела из-за наличия в нем секретных материалов, однозначно утверждает, что бюджетные деньги были использованы по назначению — работы в рамках контрактов по гособоронзаказу были выполнены, претензий у заказчика нет, разработки активно используются в том числе и в зоне СВО. «Теперь у суда целая команда обвиняемых, поэтому важно понять, имеется ли у него такое помещение, которое сможет вместить всех участников процесса и проводить слушания в нормальных условиях»,— добавил адвокат Черняков.

Юрий Сенаторов