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Коммерсантъ FM
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Вместо ракет запустили растраты

На пятилетний срок осужден бывший замгендиректора РКЦ «Прогресс»

Вынесен приговор Константину Наумову — бывшему первому заместителю генерального директора АО «РКЦ "Прогресс"», которое разрабатывает и производит ракеты-носители и спутники. Топ-менеджер признан виновным в мошенничестве и приговорен к пяти годам лишения свободы. Вместе с Константином Наумовым осуждены еще два предпринимателя — по данным следствия и суда, все трое занимались хищением средств «Прогресса», заключая фиктивные договоры.

Проходная АО «РКЦ "Прогресс"»

Проходная АО «РКЦ "Прогресс"»

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Проходная АО «РКЦ "Прогресс"»

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Измайловский районный суд Москвы по итогам разбирательства, ведущегося с мая прошлого года, признал бывшего первого заместителя генерального директора АО «Ракетно-космический центр "Прогресс"» Константина Наумова виновным в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и приговорил к пяти годам колонии общего режима. Вместе с топ-менеджером РКЦ «Прогресс» по той же статье осуждены его сообщники — заместитель коммерческого директора «Производственная компания "Станкопресс"» Александр Володин и гендиректор ООО «Стройпроектавангард» Михаил Куколев. Господин Володин приговорен к четырем годам, а другой фигурант Куколев — к трем. Информацию об этом “Ъ” подтвердили в суде.

Об уголовном деле стало известно еще в начале 2019 года. Константина Наумова, на тот момент уже уволенного из РКЦ — самарского предприятия, входящего в структуру «Роскосмоса», задержали сотрудники регионального УФСБ. Суд отправил задержанного в СИЗО. Судя по материалам уголовного дела, позже всем троим фигурантам избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

По версии следствия, «Прогресс» перечислил ООО «Технокомплектлинии» (ТКЛ), руководителями которого являлись господа Володин и Куколев, около 5 млн руб. за работу, которая уже была сделана ранее, в рамках другого контракта. Позже в деле появились еще три эпизода, связанные с хищением средств РКЦ.

Как следует из материалов дела на сайте суда, на преступление господ Володина и Куколева подвиг некий «бенефициарный владелец» ТКЛ. Общая сумма ущерба РКЦ в опубликованных судебных документах не указана.

Экс-топ-менеджер «Прогресса» Константин Наумов являлся совладельцем ООО «Волга-Проект» (ликвидировано в 2020 году), генеральным директором которого был Игорь Пенин, он же якобы входил в состав собственников «Технокомплектлиний». В 2019 году в суде следователь рассказал, что Константин Наумов пытался дозвониться до Игоря Пенина 12 февраля, когда у обоих дома проходили обыски. Как пояснил господин Наумов, он хотел сообщить господину Пенину, что не сможет присутствовать на очередном совещании компании «Волга-Проект». Экс-руководитель РКЦ «Прогресс» заявил, что после этого звонка потерял мобильный телефон, однако следствие считает, что он намеренно избавился от него. Об уголовном деле против Игоря Пенина в правоохранительных органах не сообщают.

Гособвинитель запрашивал в качестве наказания для Константина Наумова семь лет, Александру Володину — шесть лет, а Михаилу Куколеву — четыре года.

Ранее в Самаре был осужден генеральный директор «Прогресса» Александр Кирилин. Его признали виновным в растрате (ст. 160 УК) и злоупотреблении полномочиями (ст. 201 УК) и приговорили к восьми с половиной годам колонии общего режима и штрафу в размере 800 тыс. руб. Как выяснило следствие, глава «Прогресса» заключил невыгодный контракт и присвоил имущество предприятия на сумму в размере несколько миллионов рублей. Затем Самарский областной суд сократил срок заключения до пяти лет, сняв одно из обвинений в растрате. Позже Шестой кассационный суд общей юрисдикции заменил реальный срок лишения свободы на условный. В декабре 2022 года Генеральная прокуратура России внесла в судебную коллегию по уголовным делам Верховного суда РФ кассационное представление на приговор бывшему гендиректору РКЦ «Прогресс», надзорный орган потребовал отмены судебных решений и возвращения уголовного дела прокурору в целях вменения в вину господину Кирилину той же растраты (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

Сабрина Самедова, Самара

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