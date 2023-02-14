«СберМегаМаркет» пришел на «Садовод»

«СберМегаМаркет» решил привлечь к себе продавцов с рынка «Садовод». Маркетплейс опубликовал вакансию специалиста по B2B офлайн-продажам в этом торговом комплексе. Сотрудник должен будет активно привлекать новых партнеров в павильонах рынков «Садовод» и «Южные ворота», ему предстоит вести переговоры, заключать договоры и контролировать интеграцию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Зачем это «СберМегаМаркету»? И как будет работать такая коллаборация? Эксперт по маркетплейсам Артем Бобцов считает, что торговая платформа тем самым сможет разово привлечь множество новых продавцов, при этом их продукция окажется дешевле, чем на площадках-конкурентах:

«ТК "Садовод" — это самая крупная концентрация офлайн-продавцов России в одном месте. Учитывая, что "СберМегаМаркет" сильно отстает от лидирующих маркетплейсов по количеству продавцов, то он пытается эту ситуацию исправить. Огромное множество игроков, которые торгуют на Wildberries, Ozon и "Яндекс Маркете", просто перепродают товары с "Садовода", устанавливая маржинальную наценку. Но если сами продавцы, работающие в ТК, выйдут напрямую на какую-то онлайн-площадку, то смогут предлагать продукцию непосредственно от себя и значительно дешевле, чем те, кто просто реализует ее как посредник».

«Садовод» работает в Москве более 25 лет и объединяет в себе 9,5 тыс. магазинов. Торговый комплекс принадлежит компании «Киевская площадь», которая возглавляет список самых крупных рантье России по версии Forbes.

Набирать пул продавцов для «СберМегаМаркета», вероятно, будет именно эта материнская структура, а не сами представленные на рынке предприниматели, отметила глава ритейл-департамента компании CORE.XP Марина Малахатько:

«Маркетплейсу нет никакого смысла оформлять партнерские отношения с тысячами мелких арендаторов, поскольку это потребует достаточно много усилий и не имеет финансовой логики. Поэтому здесь отношения предпринимателей будут выстраиваться непосредственно с "Киевской площадью", с "Садоводом", а дальше уже они возьмут на себя ответственность перед "СберМегаМаркетом". У них обоюдная ответственность, которая регулируется официальными договорами.

И в данном случае, например, факт некачественного товара не станет оспариваться перед потребителем, а за него просто вернут деньги, так работают все остальные маркетплейсы».

Ценовая политика «Садовода» может привлечь новых клиентов для «СберМегаМаркета», однако некоторый ассортимент столичного торгового комплекса маркетплейс вряд ли будет выставлять на свою онлайн-витрину, подчеркнул эксперт по маркетингу Евгений Бойченко:

«Если мы видим на таких площадках дешевые товары — одежду, обувь и так далее, то понятно, что они же повторяются и на "Садоводе". Скорее всего, будут введены ограничения, например, в части брендинга. Есть требования к соблюдению авторства и так далее, несмотря на параллельный импорт. Если мы сегодня не наблюдаем очевидных подделок на существующих интернет-площадках, в отличие от "Садовода", то, наверное, такая категория продукции на них и не появится. То есть поставщики такого товара не будут выставлять его на "СберМегаМаркете"».

На сайте «СберМегаМаркета» указано, что на площадке продаются товары из более чем 8 тыс. магазинов, что на порядок меньше, чем у лидеров электронной торговли. Ozon, например, ранее указывал, что на маркетплейсе работает 150 тыс. продавцов. “Ъ FM” отправил запросы в «СберМегаМаркет» и «Садовод» по поводу их возможного сотрудничества, однако ни одна из сторон не смогла предоставить оперативный комментарий.

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Владимир Расулов