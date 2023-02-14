ЦБ ограничил банкам из Южной Осетии привлечение средств клиентов в ДНР и ЛНР

Филиалы банков Южной Осетии, осуществляющие деятельность в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, не смогут увеличивать размер своих депозитов выше суммы, находившейся на их счетах по состоянию на 13 февраля 2023 года. Это следует из документа Центробанка.

Упомянутые категории банков не смогут привлекать денежные средства физических и юридических лиц, попадающих под действие закона о страховании вкладов на депозиты и банковские счета, если остатки на них превысят сумму, зафиксированную на 13 февраля.

Из документа следует, что кредитные организации обязаны предоставлять Центробанку информацию о количестве открытых счетов, остатках и оборотах денежных средств на них, отчетность по стандартам Южной Осетии.

На территории присоединенных регионов, в частности, работает зарегистрированный в Южной Осетии Международный расчетный банк (МРБ), который занимается «организацией кассово-денежных расчетов». У филиалов в МРБ в этих регионах нет лицензии Банка России. В документе регулятор подчеркнул, что филиалы кредитных учреждений без лицензии ЦБ не являются участниками российской системы страхования вкладов и должны сообщать об этом клиентам.

Лусине Баласян