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Коммерсантъ FM
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Евросоюз включил Россию в список стран — налоговых убежищ

Евросоюз (ЕС) включил Россию в «серый список» налоговых юрисдикций — стран, которые по его мнению, не полностью соблюдают международные налоговые стандарты. В список также попали Британские Виргинские острова, Маршалловы острова и Коста-Рика. Всего в перечне 16 позиций, преимущественно это офшоры.

Согласно заявлению Совета ЕС, он «сожалеет о том, что эти юрисдикции не сотрудничают в налоговых вопросах, и предлагает им улучшить свою правовую базу для решения выявленных проблем». По данным Совета, Россия не выполнила обязательства по «устранению вредных аспектов специального режима для международных холдинговых компаний». «Кроме того, диалог с Россией по вопросам, связанным с налогообложением, зашел в тупик после начала российской агрессии против Украины»,— добавили в организации.

Глава Минфина Швеции Элизабет Свантессон призвала все перечисленные страны «улучшить свою правовую базу и работать над соблюдением международных стандартов в области налогообложения». В то же время из «серого списка» налоговых юрисдикций исключили Северную Македонию, Барбадос, Ямайку и Уругвай, так как они «успешно выполнили свои обязательства», добавила министр.

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