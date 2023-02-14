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Коммерсантъ FM
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Никита Михалков отсудил €300 тыс. у Владимира Досталя

Тверской суд Москвы удовлетворил иск режиссера Никиты Михалкова к продюсеру Владимиру Досталю и его жене Мариам. Суд взыскал в пользу режиссера €300 тыс.

Никита Михалков

Никита Михалков

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Никита Михалков

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

«Суд удовлетворил два иска Михалкова Н. С. и взыскал с Досталь В. Н. и Досталь М. З. €300 тыс. и проценты по договорам займа»,— цитирует ТАСС сообщение суда.

Никита Михалков подал иск к Владимиру Досталю и его жене в конце 2022 года. В июне 2019 года между режиссером и супругами Досталь были заключены договоры займа на общую сумму в 24,8 млн руб. под расписку, однако деньги не были возвращены в установленный срок (декабрь 2019 года).

Андрей Сапожников

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