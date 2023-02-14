Кражу сейфа оценили в три года

Суд в Казани вынес приговор обвиняемым в краже из отдела Следственного комитета России сейфа, в котором находилось 14,6 млн руб. в качестве вещдоков. Исполнители похищения Никита Карабаев, Данила Елинсон и Руслан Нургалиев получили по три года лишения свободы в колонии общего режима. Такое относительно мягкое наказание, возможно, связано с тем, что обвиняемые утверждали, что не знали о сумме, которая находится в сейфе и что его выносят из здания СКР. Организатор преступления следователь Марат Шакиров пошел на сделку со следствием, приговор ему пока не вынесли. Еще один сообщник успел скрыться от правоохранительных органов с деньгами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Вчера Вахитовский райсуд Казани вынес приговор по делу о краже сейфа с 14,6 млн руб. из отдела СКР. Как сообщили в суде, жители Альметьевска Никита Карабаев, Данила Елинсон и Руслан Нургалиев получили по три года лишения свободы в колонии общего режима. Их признали виновными в краже, совершенной по предварительному сговору с незаконным проникновением в помещение (п. а, б ч. 2 ст. 158 УК РФ).

Напомним, кража была совершена 4 октября 2021 года из расположенного в Казани на Карла Маркса, 45, здания четвертого отдела регионального управления СКР по расследованию особо важных дел о преступлениях в сфере экономики. Следствие с сообщало, что мужчины разрезали замок на решетке и проникли в помещение через окно, предварительно забрызгав камеры видеонаблюдения краской. Вскрыть сейф на месте у них не получилось, поэтому они вынесли наличность вместе с ним, а извлекли ее уже за пределами города.

Официальный представитель СКР Светлана Петренко отмечала, что похищенные деньги — это вещественные доказательства по уголовному делу, которое вел отдел. Позднее в ходе судебного процесса стало известно, что это дело было возбуждено в отношении должностных лиц компании «Эссен Продакшн АГ» (принадлежит депутату Госсовета Леониду Барышеву и экс-депутату Вадиму Михееву).

Через несколько дней после похищения сейфа следствие сообщило о задержании подозреваемых: предполагаемого организатора кражи следователя СУ СКР подполковника юстиции Марата Шакирова остановили сотрудники ГИБДД на трассе М-7 при попытке выехать из Татарстана, троих соучастников задержали по их месту жительства в Альметьевске. Всех их поместили в СИЗО. Пятый подозреваемый — Дживан Мхитарян, скрывшийся с большей частью похищенных денег, был объявлен в международный розыск и до сих пор не пойман.

По распоряжению председателя СКР Александра Бастрыкина уголовное дело о краже было передано в центральный аппарат ведомства. При этом дело Марата Шакирова выделили в отдельное производство, поскольку он признал вину и заключил досудебное соглашение со следствием.

Судебный процесс над тремя исполнителями начался в апреле 2022 года. Из обвинения следовало, что идея похищения сейфа принадлежала Марату Шакирову, который знал о механизме работы охранной сигнализации в отделе. Он предложил Дживану Мхитаряну похитить служебный сейф, поделив похищенное пополам, на что тот согласился. Позднее Дживан Мхитарян обратился к Данилу Елинсону с предложением помочь осуществить преступный план за вознаграждение в 75 тыс. руб., а тот нашел еще двух сообщников, согласившихся помочь за те же деньги. При этом Руслан Нургалиев также предоставил свой автомобиль Hyundai Sonata. Дживан Мхитарян «распределил роли» между обвиняемыми и описал «план действий», указав оставить дома мобильные телефоны, надеть маски и перчатки. 3 октября преступный план был реализован. Следствие также указывало, что что Нургалиев предварительно поменял номера на своем автомобиле на те, что снял с машины, припаркованной рядом.

Изначально все трое задержанных исполнителей обвинялись в краже в особо крупном размере (ч. 4 ст. 158 УК РФ). Однако их адвокаты настаивали, что подсудимые не знали о том, какая сумма находится в сейфе и что он располагается в здании СКР. Они просили переквалифицировать действия подсудимых на ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража с причинением значительного ущерба).

Гособвинение запрашивало для обвиняемых более длительные сроки колонии. Для Данилы Елинсона — пять лет лишения свободы, для Никиты Карабаева — четыре года, а для Руслана Нургалиева — 4,5 года. Кроме того, Нургалиев обвинялся также в неправомерном завладении государственным регистрационным знаком транспортного средства (ч. 1 ст. 325.1 УК РФ). За это прокуратура просила назначить ему штраф в размере 150 тыс. руб.

В итоге суд согласился переквалифицировать дело на ч. 2 ст. 158 УК РФ, хотя и эта часть разрешала назначить обвиняемым более суровое наказание — до пяти лет лишения свободы (изначальная ч. 4 предусматривала срок до 10 лет). А по ст. 326.1 УК Руслан Нургалиев даже был оправдан. С учетом того, что более года обвиняемые провели в СИЗО, им осталось отбыть в колонии еще около года. Вчера была озвучена лишь резолютивная часть решения суда.

В настоящее время еще не вынесен приговор организатору кражи Марату Шакирову. Ранее прокуратура запросила для него семь лет лишения свободы. Его дело рассматривается в особом порядке.

Кирилл Антонов