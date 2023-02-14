654,5 миллиарда рублей составил в декабре по сравнению с ноябрем прирост наличной национальной и иностранной валюты, находящейся на руках у населения, оценил Банк России. При этом объем наличных рублей вырос на 666,7 млрд руб., а иностранной валюты — снизился в эквиваленте на 12,2 млрд руб. (из-за ослабления курса рубля). Декабрьский скачок объема наличных денег у населения оказался вторым по величине в 2022 году после февральского (1,421 трлн руб.). Всего на начало 2023 года объем наличных на руках у граждан достиг 21,49 трлн руб., что на 13% больше, чем было годом ранее. На рубли в этом объеме пришлось 14,8 трлн руб., на иностранную валюту — 6,69 трлн руб.