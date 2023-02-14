Земледелие умно, полезно, но дорого и неубедительно

Высокотехнологичные разработки в сельском хозяйстве обеспечивают участникам рынка рост урожаев и конкурентные преимущества, но внедрять их из-за высокой стоимости и общей консервативности сектора готовы не все, следует из мирового опроса фермеров, проведенного McKinsey & Company. В целом результаты исследования фиксируют интерес фермеров к постепенной интеграции передовых методик. Сегодня агротехнологии в мире используют (или планируют начать использовать в ближайшие два года) 39% производителей АПК: лидерами по результатам 2022-го остаются фермеры Европы — 62% и Северной Америки — 61%, в Южной Америке в агротехе заинтересованы 50%, в Азии — только 9%. Активность внедрения новых разработок коррелирует с масштабом хозяйства: охотнее всего их используют на крупных фермах (81%), доля внедряющих технологии в средних хозяйствах — 76%, в малых — 36%.

В последние годы интерес к агротехнологиям подогревается желанием компенсировать проблемы, связанные с инфляционным давлением и растущими издержками, а также со сбоями в цепочках поставок. Обеспечить стабильность в условиях общей неопределенности помогают программные системы для управления фермами и решения для умного земледелия (мониторинг урожайности, дозировка удобрений, контроллеры полива и датчики состояния почвы; см. график). Их, по оценкам McKinsey & Company, фермеры внедряют чаще всего. О том, что АПК проявляет интерес к высокотехнологичным разработкам, говорит и приток капитала в занимающиеся ими стартапы: $18,2 млрд в 2021 году, что на 38% больше, чем в 2013-м.

Однако, несмотря на интерес сектора к инновациям, темпы их внедрения все еще низкие. Фермеры, как, впрочем, и сами аналитики, объясняют это высокой стоимостью технологий (для 47% участников АПК это главная проблема, 50% опрошенных и вовсе не готовы тратиться на умные методики ведения хозяйства). Еще одним препятствием для повсеместного использования высоких технологий остается консервативность сектора: многие фермеры не доверяют новым разработкам и предпочитают вложениям в агротех привычные траты. Улучшить ситуацию, по мнению аналитиков McKinsey, сможет адресный подход, учитывающий специфику региона и специализацию конкретных хозяйств, а также госинвестиции в технологии АПК.

Кристина Боровикова