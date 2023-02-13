Роскомнадзор внес сайт Qiwi в реестр организаторов распространения информации

Сайт электронной платежной системы Qiwi внесен в реестр организаторов распространения информации (ОРИ) Роскомнадзора. Qiwi.com зарегистрирован в реестре 9 февраля.

ОРИ обязан хранить на территории РФ данные о фактах приема, передачи, доставки и (или) обработки голосовой информации, текста, изображений, звуков, видео или иных электронных сообщений пользователей интернета, а также информацию об этих пользователях в течение года с момента окончания осуществления таких действий. Все эти сведения по запросу могут получить правоохранительные органы.

Qiwi (Qiwi plc) — российская и международная группа компаний, которая предоставляет платежные и финансовые сервисы в России и в других странах. Qiwi позволяет юрлицам и физлицам производить платежи и переводы наличными и в электронной форме.

Мария Федотова