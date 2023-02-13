«Яндекс» расширяет присутствие своего сервиса заказа такси в Африке

«Яндекс» начал предоставлять возможность заказа такси под своим брендом Yango в столицах африканских государств Намибия и Мозамбик. Это выяснили ТАСС и «РИА Новости». Ранее «Яндекс» тестировал свой сервис в Алжире и Дубае (ОАЭ).

Возможность заказа такси появилась в приложении «Яндекс Go», водители берут заказы, оплата доступна только за наличные, вызвать можно только эконом-класс. Работает ли сервис в тестовом режиме или полноценно, неясно, отмечает «РИА Новости», ТАСС сообщает, что сервис в столицах Мозамбика и Намибии работает в тестовом режиме.

На сайте Yango сообщается, что сервис работает в Анголе, Азербайджане, Боливии, Конго и ДР Конго, Кот-д’Ивуаре, Камеруне, Алжире, Финляндии, Гане, Израиле, Норвегии, Сенегале и Замбии.

Мария Федотова