Жителя Чусового приговорили к 20 годам колонии за убийство женщины

Суд вынес приговор жителю Чусового, обвинявшемуся в преступлениях против половой свободы и убийстве женщины. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю, он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 131 УК РФ (изнасилование), ч. 1 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера) и п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, сопряженное с изнасилованием). Виновному назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1 год. Также судом удовлетворены иски потерпевших о возмещении морального вреда на общую сумму 3 млн руб.

По данным 59.RU, речь идет об Артеме Бучине и убитой им медсестре Татьяне Рекутиной.

Следствием и судом установлено, что в августе 2022 года в утреннее время осужденный, будучи в состоянии алкогольного опьянения, встретил на территории города Чусовой ранее не знакомую ему 23-летнюю женщину, также находящуюся в состоянии алкогольного опьянения. Применяя физическую силу, он завел потерпевшую в безлюдное место — заросли кустарника и деревьев, где совершил изнасилование и насильственные действия сексуального характера в отношении потерпевшей. С целью скрыть совершенные им тяжкие преступления, мужчина убил женщину, нанеся множественные удары по голове найденным рядом камнем, после чего скрылся с места происшествия.