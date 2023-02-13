«Башспирту» добавили градус

Управление СКР по Башкирии возбудило уголовное дело о превышении должностных полномочий, мошенничестве и растрате в государственном АО «Башспирт». По данным следствия, в 2019–2020 годах должностные лица предприятия нанесли «Башспирту» ущерб на сумму свыше 400 млн руб. Как сообщили в ведомстве, в частности, по завышенным ценам приобретались товары и услуги, брались в аренду помещения для розничной сети магазинов «Тантана». Бывший гендиректор «Башспирта» Рауф Нугуманов от комментариев воздержался.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Следствие полагает, что менеджеры «Башспирта» заключили сделки, которые нанесли предприятию ущерб на 400 млн рублей

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Следствие полагает, что менеджеры «Башспирта» заключили сделки, которые нанесли предприятию ущерб на 400 млн рублей

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Второй отдел по расследованию особо важных дел республиканского управления СКР по материалам регионального УФСБ возбудил уголовное дело по признакам превышения должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ), мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ), присвоения или растраты (ч. 4 ст. 160 УК РФ) в АО «Башспирт». По информации пресс-службы республиканского управления СКР, в 2019–2020 годах должностные лица «Башспирта» в нарушение ФЗ «О защите конкуренции» заключили более 4 тыс. договоров на закупку товаров и услуг с единственными поставщиками. При этом, отметили в ведомстве, стоимость контрактов была завышенной.

Следователей также заинтересовала сделка 2019 года, когда «Башспирт» взял у предпринимателя Анны Бычиной в десятилетнюю аренду трехэтажное здание дома Бушмариных на улице Ленина в Уфе общей площадью около 660 кв. м (входит в реестр объектов культурного наследия), восстановленное с нуля в 2017 году. Стоимость аренды, отмечают в СКР, составила 177 млн руб. В здании «Башспирт» открыл флагманский магазин «Тантана». Позднее, когда у объекта недвижимости сменился собственник (им стал Альберт Зарипов), «Башспирт» заключил с ним дополнительное соглашение к договору, по которому арендная плата выросла до 203 млн руб. При этом, отмечают в ведомстве, господин Зарипов приобрел здание у прежнего владельца за 20,6 млн руб.

АО «Башспирт» на 100% принадлежит республике Башкортостан. По данным участников рынка, по итогам 2022 года компания заняла седьмое место среди производителей водки в России (3,94 млн дал). По данным компании, розничная сеть «Тантана» насчитывает 170 магазинов. Выручка «Башспирта» в 2021 году, по данным «СПАРК-Интерфакс», составила 5,67 млрд руб., чистая прибыль — 71 млн руб.

На 50 млн руб. «Башспирт» отремонтировал здание, а также закупил мебель.

«При этом стоимость работ и товаров была выше рыночной, а контрагентами выступали подконтрольные акционерному обществу лица и организации»,— заявляют в СКР.

«По указанию и с одобрения должностных лиц АО «Башспирт»», добавили в региональном управлении ведомства, руководство торгового дома «Башспирт» продало объекты недвижимости, расположенные в разных районах республики, по заниженным ценам. По данным следствия, рыночная стоимость зданий составляла свыше 200 млн руб., а проданы они были за 132 млн руб. Покупателями активов стали «знакомые, родственники и друзья аффилированных лиц из числа должностных лиц АО «Башспирт», бывших сотрудников и членов совета директоров ООО ТД «Башспирт». Впоследствии эти объекты были арендованы торговым домом «Башспирт» у новых владельцев «с явно завышенными арендными платежами», отметили в СКР.

Общая сумма ущерба, по подсчетам следствия, составила свыше 400 млн руб.

В конце декабря прошлого года, по данным портала «Пруфы», сотрудники УФСБ по Башкирии проводили выемку документов в головном офисе «Башспирта». В августе прокуратура Башкирии направляла запрос министерству земельных и имущественных отношений республики с просьбой предоставить информацию по вопросу обоснованности реконструкции и ремонта за счет средств «Башспирта» дома Бушмариных.

Генеральным директором «Башспирта» с 10 января 2019 года по 27 мая 2022 года был Рауф Нугуманов. В этой должности его сменил бывший начальник контрольного управления администрации главы Башкирии Урал Фарвазов, а в августе новым гендиректором предприятия стал бывший вице-премьер Башкирии Раиф Абдрахимов.

Рауф Нугуманов от комментариев воздержался. «Следствие покажет»,— заявил он.

Булат Баширов