Уральские сейсмологи дали прогноз о вероятности мощных землетрясений на Урале

В Свердловской и Челябинской областях возможны землетрясения с максимальной магнитудой в шесть единиц, сообщил на пресс-конференции заведующий лабораторией сейсмометрии Института геофизики им. Ю. П. Булашевича УрО РАН Михаил Воскресенский. По его словам, лаборатория-обсерватория в Арти зафиксировала толчки магнитудой в 7,5-8 единиц, произошедшие в Турции 6 февраля, но вероятность подобного явления на Урале маловероятна.

По данным заведующего лабораторией природной и техногенной сейсмичности Горного института УрО РАН Дениса Шулакова, за всю историю наблюдений на Урале было зафиксировано три землетрясения с интенсивностью в шесть баллов. «Это 1798 год — Насадкинская, возле города Кунгура. Затем 1914 год — Билимбаевская, Свердловская область. И 2018 год — Катав-Ивановск. Это шестибалльное землетрясения, они сопровождаются незначительными разрушениями в жилых зданиях»,— сказал он. Также господин Шулаков добавил, что на Урале возможны и семибалльные землетрясения, которые могут привести к разрушению ветхих зданий. Наиболее сейсмоопасными районами ученый назвал западную часть Свердловской области, северо-запад Челябинского региона и восток Пермского края.

Напомним, 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой в 7,7 единиц. На 13 февраля число жертв в стране достигло 31 643 человек.

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Василий Алексеев