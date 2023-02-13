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Коммерсантъ FM
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M&M объявил о возвращении говорящих конфет в рекламе на Super Bowl

Spokescandies (говорящие конфеты) вернутся в рекламу M&M. Ролик с анонсом их возращения в рекламные кампании M&M был показан во время Super Bowl. Ранее компания сообщала о планах отказаться от Spokescandies на неопределенное время.

M&M показала 14-секундный ролик со Spokescandies, в котором они рассказывают о своем возвращении на пресс-конференции. Маскоты представлены в обновленном дизайне, который ранее вызвал недовольство в соцсетях.

В 2021 году M&M провела редизайн Spokescandies. В рамках кампании у Зеленой заменили туфли на каблуках на кроссовки, а у Коричневой туфли на шпильках на туфли на устойчивых каблуках. Пользователям соцсетей не понравился новый дизайн персонажей. Петиция за возвращение персонажу туфель с названием «Оставьте Зеленую сексуальной» на портале Change.org набрала около 20 тыс. подписей.

В январе 2022 года M&M объявила о том, что откажется от Spokescandies в своей рекламе на неопределенное время. Сообщалось, что лицом компании станет американская актриса и комик Майя Рудольф.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «M&M`s меняет лица».

Олеся Павленко

Фотогалерея

Super Bowl-2023

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57-й по счету финальный матч за звание чемпиона Национальной футбольной лиги США Super Bowl LVII состоялся в 2:30 мск

57-й по счету финальный матч за звание чемпиона Национальной футбольной лиги США Super Bowl LVII состоялся в 2:30 мск

Фото: David J. Phillip / AP

Гимн США перед матчем исполнил кантри-музыкант Крис Стэплтон

Гимн США перед матчем исполнил кантри-музыкант Крис Стэплтон

Фото: Reuters / Brendan Mcdermid

Матч прошел на стадионе «Стейт Фарм Стэдиум», на нем присутствовало около 72 тыс. человек. Согласно прогнозу Американской ассоциации азартных игр, в общей сложности на исход матча было поставлено около $16 млрд

Матч прошел на стадионе «Стейт Фарм Стэдиум», на нем присутствовало около 72 тыс. человек. Согласно прогнозу Американской ассоциации азартных игр, в общей сложности на исход матча было поставлено около $16 млрд

Фото: Reuters

«Канзас-Сити» до этого дважды выигрывал Super Bowl — в 1969-м, в 2020-м, а также дважды уступал в финале (в 1967-м и 2022-м)

«Канзас-Сити» до этого дважды выигрывал Super Bowl — в 1969-м, в 2020-м, а также дважды уступал в финале (в 1967-м и 2022-м)

Фото: Reuters / Caitlin O'hara

Полминуты рекламы во время трансляции Супербоула стоили до $7 млн

Полминуты рекламы во время трансляции Супербоула стоили до $7 млн

Фото: Reuters

В перерыве были представлены трейлеры фильмов и сериалов: «Мандалорец», «Флэш», «Индиана Джонс и часы судьбы», «Форсаж 10», «Стражи Галактики: Часть 3» «Трансформеры: Восхождение Звероботов»

В перерыве были представлены трейлеры фильмов и сериалов: «Мандалорец», «Флэш», «Индиана Джонс и часы судьбы», «Форсаж 10», «Стражи Галактики: Часть 3» «Трансформеры: Восхождение Звероботов»

Фото: Matt Slocum / AP

«Филадельфия Иглз» играла в финале в четвертый раз, а победу праздновала один раз в 2018 году

«Филадельфия Иглз» играла в финале в четвертый раз, а победу праздновала один раз в 2018 году

Фото: Reuters

Согласно прогнозу, в этом году трансляцию матча по телевидению посмотрели рекордные 115 млн человек. Предыдущий рекорд был установлен в 2014 году, когда за игрой наблюдали 114,4 млн телезрителей

Согласно прогнозу, в этом году трансляцию матча по телевидению посмотрели рекордные 115 млн человек. Предыдущий рекорд был установлен в 2014 году, когда за игрой наблюдали 114,4 млн телезрителей

Фото: Reuters / Brian Snyder

Игрок «Канзас-Сити Чифс» Трэвис Келси и его брат игрок «Филадельфия Иглз» Джейсон Келси после матча

Игрок «Канзас-Сити Чифс» Трэвис Келси и его брат игрок «Филадельфия Иглз» Джейсон Келси после матча

Фото: Reuters / Brian Snyder

Игроки «Канзас-Сити Чифс» празднуют победу в матче

Игроки «Канзас-Сити Чифс» празднуют победу в матче

Фото: Reuters / Caitlin O'hara

Тренер «Канзас-Сити Чифс» Энди Рид (на фото) ранее тренировал команду соперника «Филадельфия Иглз»

Тренер «Канзас-Сити Чифс» Энди Рид (на фото) ранее тренировал команду соперника «Филадельфия Иглз»

Фото: Matt Slocum / AP

Игроки «Канзас-Сити Чифс» с кубком победителей

Игроки «Канзас-Сити Чифс» с кубком победителей

Фото: Reuters / Brian Snyder

Болельщики «Филадельфия Иглз» забираются на уличный фонарь

Болельщики «Филадельфия Иглз» забираются на уличный фонарь

Фото: Nathan Howard / AP

Игрок «Канзас-Сити Чифс» празднует победу в матче

Игрок «Канзас-Сити Чифс» празднует победу в матче

Фото: Reuters / Caitlin O'hara

В перерыве матча выступила певица Рианна, которая вернулась на сцену после пятилетнего отсутствия. После выступления ее представитель подтвердил, что певица беременна вторым ребенком

В перерыве матча выступила певица Рианна, которая вернулась на сцену после пятилетнего отсутствия. После выступления ее представитель подтвердил, что певица беременна вторым ребенком

Фото: Reuters / Brendan Mcdermid

Болельщики «Филадельфия Иглз»

Болельщики «Филадельфия Иглз»

Фото: Joe Lamberti / AP

Болельщица «Филадельфия Иглз» после проигрыша своей команды

Болельщица «Филадельфия Иглз» после проигрыша своей команды

Фото: Godofredo A. Vasquez / AP

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57-й по счету финальный матч за звание чемпиона Национальной футбольной лиги США Super Bowl LVII состоялся в 2:30 мск

Фото: David J. Phillip / AP

Гимн США перед матчем исполнил кантри-музыкант Крис Стэплтон

Фото: Reuters / Brendan Mcdermid

Матч прошел на стадионе «Стейт Фарм Стэдиум», на нем присутствовало около 72 тыс. человек. Согласно прогнозу Американской ассоциации азартных игр, в общей сложности на исход матча было поставлено около $16 млрд

Фото: Reuters

«Канзас-Сити» до этого дважды выигрывал Super Bowl — в 1969-м, в 2020-м, а также дважды уступал в финале (в 1967-м и 2022-м)

Фото: Reuters / Caitlin O'hara

Полминуты рекламы во время трансляции Супербоула стоили до $7 млн

Фото: Reuters

В перерыве были представлены трейлеры фильмов и сериалов: «Мандалорец», «Флэш», «Индиана Джонс и часы судьбы», «Форсаж 10», «Стражи Галактики: Часть 3» «Трансформеры: Восхождение Звероботов»

Фото: Matt Slocum / AP

«Филадельфия Иглз» играла в финале в четвертый раз, а победу праздновала один раз в 2018 году

Фото: Reuters

Согласно прогнозу, в этом году трансляцию матча по телевидению посмотрели рекордные 115 млн человек. Предыдущий рекорд был установлен в 2014 году, когда за игрой наблюдали 114,4 млн телезрителей

Фото: Reuters / Brian Snyder

Игрок «Канзас-Сити Чифс» Трэвис Келси и его брат игрок «Филадельфия Иглз» Джейсон Келси после матча

Фото: Reuters / Brian Snyder

Игроки «Канзас-Сити Чифс» празднуют победу в матче

Фото: Reuters / Caitlin O'hara

Тренер «Канзас-Сити Чифс» Энди Рид (на фото) ранее тренировал команду соперника «Филадельфия Иглз»

Фото: Matt Slocum / AP

Игроки «Канзас-Сити Чифс» с кубком победителей

Фото: Reuters / Brian Snyder

Болельщики «Филадельфия Иглз» забираются на уличный фонарь

Фото: Nathan Howard / AP

Игрок «Канзас-Сити Чифс» празднует победу в матче

Фото: Reuters / Caitlin O'hara

В перерыве матча выступила певица Рианна, которая вернулась на сцену после пятилетнего отсутствия. После выступления ее представитель подтвердил, что певица беременна вторым ребенком

Фото: Reuters / Brendan Mcdermid

Болельщики «Филадельфия Иглз»

Фото: Joe Lamberti / AP

Болельщица «Филадельфия Иглз» после проигрыша своей команды

Фото: Godofredo A. Vasquez / AP

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