M&M объявил о возвращении говорящих конфет в рекламе на Super Bowl

Spokescandies (говорящие конфеты) вернутся в рекламу M&M. Ролик с анонсом их возращения в рекламные кампании M&M был показан во время Super Bowl. Ранее компания сообщала о планах отказаться от Spokescandies на неопределенное время.

M&M показала 14-секундный ролик со Spokescandies, в котором они рассказывают о своем возвращении на пресс-конференции. Маскоты представлены в обновленном дизайне, который ранее вызвал недовольство в соцсетях.

В 2021 году M&M провела редизайн Spokescandies. В рамках кампании у Зеленой заменили туфли на каблуках на кроссовки, а у Коричневой туфли на шпильках на туфли на устойчивых каблуках. Пользователям соцсетей не понравился новый дизайн персонажей. Петиция за возвращение персонажу туфель с названием «Оставьте Зеленую сексуальной» на портале Change.org набрала около 20 тыс. подписей.

В январе 2022 года M&M объявила о том, что откажется от Spokescandies в своей рекламе на неопределенное время. Сообщалось, что лицом компании станет американская актриса и комик Майя Рудольф.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «M&M`s меняет лица».

Олеся Павленко