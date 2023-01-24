M&M's откажется от говорящих конфет в рекламе на неопределенное время

Бренд конфет M&M's (принадлежит Mars) перестанет использовать в рекламе персонажей spokescandies («говорящие конфенты» — «Ъ»). Об этом сообщила пресс-служба M&M's.

«За последний год мы внесли некоторые изменения в наши любимые spokescandies. Мы не были уверены, что кто-нибудь вообще заметит. И мы определенно не думали, что это взорвет интернет. Но теперь мы понимаем — даже обувь конфетки может быть разъединяющей. Это последнее, что хотели M&M's, поскольку мы все стремимся объединить людей»,— сказано в заявлении M&M's, опубликованном в Twitter.

Представителем бренда станет американская актриса и комик Майя Рудольф. Как пишет The Wall Street Journal, госпожа Рудольф также исполнит главную роль в рекламе M&M's, которая должна выйти в феврале к «Супербоулу».

В прошлом году M&M's провела редизайн персонажей. В том числе компания заменила туфли Зеленой на кроссовки, что вызвало неоднозначную реакцию в соцсетях. Петиция за возвращение персонажу туфлей с названием «Оставьте Зеленую сексуальной» на портале Change.org набрала около 20 тыс. подписей.

О редизайне — в материале «Ъ FM» «M&M’s поддержали тренды».

Олеся Павленко