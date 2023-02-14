В воскресенье в финале Upper Austria Ladies Linz — турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) категории 250 с призовым фондом €225 тыс.— россиянка Анастасия Потапова завоевала второй титул за карьеру. В интервью корреспонденту “Ъ” Евгению Федякову 31-я ракетка мира рассказала о том, насколько сложным получился для нее австрийский турнир, объяснила, за счет чего смогла переиграть известную 32-летнюю хорватку Петру Мартич, и поделилась некоторыми нюансами работы со своим личным тренером — капитаном женской сборной России Игорем Андреевым.
Фото: Alexander Scheuber / MatchMaker / Getty Images
— Все четыре победы на пути к финалу вы одержали в трех партиях, а в решающем матче обошлись двумя. Как получилось, что встреча с Петрой Мартич, которая старше вас на одиннадцать лет и обладает огромным опытом, получилась сравнительно простой?
— По одному счету никогда нельзя судить о том, насколько трудным был матч. На самом деле финал получился непростым, особенно вначале. Я очень сильно хотела выиграть, была напряжена и нервничала, но в какой-то момент остановилась, вздохнула и сказала себе: «Настя, не думай о счете, о титуле! Просто делай правильно то, что должна, и все получится». После этого я стала концентрироваться не на счете, а на самой себе, и это очень помогло. Во втором сете могло показаться, что я не проявляю эмоций, хожу с опущенной головой, но это не говорило об усталости. Просто мне не хотелось распыляться, подбадривая саму себя, и демонстрировать лишние эмоции. В итоге я поймала состояние, при котором удавалось выигрывать одно очко за другим. Режим «торнадо» включился вовремя. Очень рада, что заставила себя найти правильный настрой!
— Вас удивило то, что в финале пришлось играть с Петрой Мартич, а не с седьмой ракеткой мира гречанкой Марией Саккари, которая, считаясь явным фаворитом турнира, уступила хорватке в полуфинале?
— Абсолютно нет. Мартич очень сильная теннисистка. К тому же по ходу турнира ты видишь, как разминаются и восстанавливаются твои соперницы, и по определенным признакам я подумала, что в финале, вполне возможно, придется играть именно с Петрой. Даже сказала об этом в субботу после победы в полуфинале (над чешкой Маркетой Вондроушовой.— “Ъ”) своему тренеру Игорю Андрееву.
— Напомните, сколько вы тренируетесь вместе?
— С Игорем мы работаем почти два года и, надеюсь, будем продолжать. Считаю, что у нас хороший тандем, есть понимание, куда двигаться дальше и что именно для этого надо делать. Игорь играл сам (Андреев был 19-й ракеткой мира и выиграл три турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов.— “Ъ”). Пока он превосходит меня и по высшему месту в рейтинге, и по результатам, зато ему есть что мне сказать. Для меня это важно.
— Что именно Андреев изменил в вашей игре?
— Он дал мне многое. Но прежде всего отмечу психологическую поддержку, которая помогает верить в свои силы. Игорь постоянно заставляет меня хотя бы немного поднимать свой уровень. Он как бы ведет игру с моим разумом — требует немного большего, даже если у меня вроде бы получается хорошо. И я стараюсь оправдывать его ожидания.
— Вы часто тренируетесь в ОАЭ. По какой причине в первой половине февраля вы выбрали два европейских турнира — в Лионе и Линце, а не выступали в Абу-Даби?
— Постоянно в Эмиратах я не тренируюсь. Просто перед началом этого сезона провела там сбор. А причина моего нынешнего выбора была простая — в Абу-Даби мне не хотелось играть квалификацию, поскольку напрямую в основную сетку я не попадала. К тому же я, как и многие другие российские теннисистки, в детстве часто тренировалась под крышей. Мне привычно играть в залах, и если выпадает такая возможность, стараюсь ею пользоваться.
— А почему в Линце вы играли с предохраняющими тейпами на левом колене?
— В Лионе я получила небольшую травму голеностопа. Нагрузка переключилась на другие группы мышц, из-за этого начало болеть колено. Серьезного вроде бы ничего нет, но некоторые физиотерапевты предлагали мне сняться с турнира в Линце. Но я не привыкла сдаваться без боя. Решила играть до конца, пусть даже на обезболивающих, и оно того стоило. Теперь до следующего турнира в Дубае у меня будет неделя на восстановление.
— Вы впервые вплотную приблизились к первой тридцатке мирового рейтинга. Наверное, в планах место в двадцатке?
— Я вообще не ставлю себе никаких подобных планов относительно рейтинга. Сейчас для меня самое главное — быть здоровой, обходиться без травм и ежедневно совершенствовать себя. Это и приведет меня ко всем целям.
— В перерывах между турнирами вы, как и раньше, в основном тренируетесь в Химках в академии Александра Островского?
— Александр играет огромную роль в моей команде. Он мой агент, занимается контрактами. Но возможности постоянно возвращаться домой в Москву между турнирами в связи с усложнившейся логистикой у меня сейчас нет. Поэтому пока я тренируюсь там, где получается в той или иной ситуации, хотя надеюсь, что скоро у меня появится постоянная база.
Теннис
Рейтинг АТР
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 7070 очков. 2 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 6730. 3 (3). Стефанос Циципас (Греция) — 5940. 4 (4). Каспер Рууд (Норвегия) — 5515. 5 (5). Андрей Рублев (Россия) — 4065. 6 (6). Рафаэль Надаль (Испания) — 3815. 7 (8). Тейлор Фриц (США) — 3455. 8 (7). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3260. 9 (9). Хольгер Руне (Дания) — 3136. 10 (10). Хуберт Хуркач (Польша) — 2950. 11 (12). Даниил Медведев (Россия) — 2750.12 (11). Кэмерон Норри (Великобритания) — 2715. 13 (13). Карен Хачанов (Россия) — 2515. 14 (17). Янник Синнер (Италия) — 2445. 15 (14). Фрэнсис Тиафо (США) — 2350. 16 (15). Пабло Карреньо Буста (Испания) — 2285. 17 (16). Александр Зверев (Германия) — 2275. 18 (19). Томми Пол (США) — 1835. 19 (20). Ник Кириос (Австралия) — 1825. 20 (18). Лоренцо Музетти (Италия) — 1821. …83 (82). Роман Сафиуллин — 641… 98 (95). Аслан Карацев (оба — Россия) — 555.
Рейтинг WTA
1 (1). Ига Швёнтек (Польша) — 10 485 очков. 2 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) — 6100. 3 (3). Унс Джабир (Тунис) — 5210. 4 (4). Джессика Пегула (США) — 5000. 5 (5). Каролин Гарсия (Франция) — 4795. 6 (6). Коко Гауфф (США) — 3992. 7 (7). Мария Саккари (Греция) — 3616. 8 (8). Дарья Касаткина (Россия) — 3425. 9 (9). Белинда Бенчич (Швейцария) — 3275. 10 (10). Елена Рыбакина (Казахстан) — 2860. 11 (11). Вероника Кудерметова (Россия) — 2740. 12 (14). Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) — 2285. 13 (13). Петра Квитова (Чехия) — 2227. 14 (12). Елена Остапенко (Латвия) — 2210. 15 (19). Людмила Самсонова (Россия) — 2209...16 (15). Симона Халеп (Румыния) — 2141. 17 (16). Виктория Азаренко (Белоруссия) — 2138. 18 (17). Екатерина Александрова (Россия) — 2005. 19 (20). Каролина Плишкова (Чехия) — 1910. 20 (21). Паула Бадоса (Испания) — 1862… 31 (44). Анастасия Потапова — 1439… 56 (55). Анна Калинская — 973… 71 (67). Анна Блинкова — 851… 84 (84). Варвара Грачева — 767… 92 (94). Диана Шнайдер (все — Россия) — 699.
В скобках — позиция в предыдущей версии рейтинга.