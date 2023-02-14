В воскресенье в финале Upper Austria Ladies Linz — турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) категории 250 с призовым фондом €225 тыс.— россиянка Анастасия Потапова завоевала второй титул за карьеру. В интервью корреспонденту “Ъ” Евгению Федякову 31-я ракетка мира рассказала о том, насколько сложным получился для нее австрийский турнир, объяснила, за счет чего смогла переиграть известную 32-летнюю хорватку Петру Мартич, и поделилась некоторыми нюансами работы со своим личным тренером — капитаном женской сборной России Игорем Андреевым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Alexander Scheuber / MatchMaker / Getty Images Фото: Alexander Scheuber / MatchMaker / Getty Images

— Все четыре победы на пути к финалу вы одержали в трех партиях, а в решающем матче обошлись двумя. Как получилось, что встреча с Петрой Мартич, которая старше вас на одиннадцать лет и обладает огромным опытом, получилась сравнительно простой?

— По одному счету никогда нельзя судить о том, насколько трудным был матч. На самом деле финал получился непростым, особенно вначале. Я очень сильно хотела выиграть, была напряжена и нервничала, но в какой-то момент остановилась, вздохнула и сказала себе: «Настя, не думай о счете, о титуле! Просто делай правильно то, что должна, и все получится». После этого я стала концентрироваться не на счете, а на самой себе, и это очень помогло. Во втором сете могло показаться, что я не проявляю эмоций, хожу с опущенной головой, но это не говорило об усталости. Просто мне не хотелось распыляться, подбадривая саму себя, и демонстрировать лишние эмоции. В итоге я поймала состояние, при котором удавалось выигрывать одно очко за другим. Режим «торнадо» включился вовремя. Очень рада, что заставила себя найти правильный настрой!

— Вас удивило то, что в финале пришлось играть с Петрой Мартич, а не с седьмой ракеткой мира гречанкой Марией Саккари, которая, считаясь явным фаворитом турнира, уступила хорватке в полуфинале?

— Абсолютно нет. Мартич очень сильная теннисистка. К тому же по ходу турнира ты видишь, как разминаются и восстанавливаются твои соперницы, и по определенным признакам я подумала, что в финале, вполне возможно, придется играть именно с Петрой. Даже сказала об этом в субботу после победы в полуфинале (над чешкой Маркетой Вондроушовой.— “Ъ”) своему тренеру Игорю Андрееву.

— Напомните, сколько вы тренируетесь вместе?

— С Игорем мы работаем почти два года и, надеюсь, будем продолжать. Считаю, что у нас хороший тандем, есть понимание, куда двигаться дальше и что именно для этого надо делать. Игорь играл сам (Андреев был 19-й ракеткой мира и выиграл три турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов.— “Ъ”). Пока он превосходит меня и по высшему месту в рейтинге, и по результатам, зато ему есть что мне сказать. Для меня это важно.

— Что именно Андреев изменил в вашей игре?

— Он дал мне многое. Но прежде всего отмечу психологическую поддержку, которая помогает верить в свои силы. Игорь постоянно заставляет меня хотя бы немного поднимать свой уровень. Он как бы ведет игру с моим разумом — требует немного большего, даже если у меня вроде бы получается хорошо. И я стараюсь оправдывать его ожидания.

— Вы часто тренируетесь в ОАЭ. По какой причине в первой половине февраля вы выбрали два европейских турнира — в Лионе и Линце, а не выступали в Абу-Даби?

— Постоянно в Эмиратах я не тренируюсь. Просто перед началом этого сезона провела там сбор. А причина моего нынешнего выбора была простая — в Абу-Даби мне не хотелось играть квалификацию, поскольку напрямую в основную сетку я не попадала. К тому же я, как и многие другие российские теннисистки, в детстве часто тренировалась под крышей. Мне привычно играть в залах, и если выпадает такая возможность, стараюсь ею пользоваться.

— А почему в Линце вы играли с предохраняющими тейпами на левом колене?

— В Лионе я получила небольшую травму голеностопа. Нагрузка переключилась на другие группы мышц, из-за этого начало болеть колено. Серьезного вроде бы ничего нет, но некоторые физиотерапевты предлагали мне сняться с турнира в Линце. Но я не привыкла сдаваться без боя. Решила играть до конца, пусть даже на обезболивающих, и оно того стоило. Теперь до следующего турнира в Дубае у меня будет неделя на восстановление.

— Вы впервые вплотную приблизились к первой тридцатке мирового рейтинга. Наверное, в планах место в двадцатке?

— Я вообще не ставлю себе никаких подобных планов относительно рейтинга. Сейчас для меня самое главное — быть здоровой, обходиться без травм и ежедневно совершенствовать себя. Это и приведет меня ко всем целям.

— В перерывах между турнирами вы, как и раньше, в основном тренируетесь в Химках в академии Александра Островского?

— Александр играет огромную роль в моей команде. Он мой агент, занимается контрактами. Но возможности постоянно возвращаться домой в Москву между турнирами в связи с усложнившейся логистикой у меня сейчас нет. Поэтому пока я тренируюсь там, где получается в той или иной ситуации, хотя надеюсь, что скоро у меня появится постоянная база.