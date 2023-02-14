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Гиганты возвращаются в Европу

Стадия play-off открывается матчем ПСЖ и «Баварии»

В розыгрыше Лиги чемпионов, который из-за чемпионата мира в Катаре пережил длинную, в три с половиной месяца, паузу, сегодня стартует стадия play-off. И в первый же из дней, отведенных под матчи 1/8 финала, состоится классическое противостояние: очутившийся в кадровом и игровом кризисе ПСЖ сыграет с «Баварией», из своего мини-кризиса выбравшейся.

Получившие недавно травмы Лионель Месси (слева) и Килиан Мбаппе (с мячом) включены в заявку ПСЖ на матч против «Баварии», правда, участие последнего в игре пока под вопросом

Получившие недавно травмы Лионель Месси (слева) и Килиан Мбаппе (с мячом) включены в заявку ПСЖ на матч против «Баварии», правда, участие последнего в игре пока под вопросом

Фото: Franck Fife / AFP

Получившие недавно травмы Лионель Месси (слева) и Килиан Мбаппе (с мячом) включены в заявку ПСЖ на матч против «Баварии», правда, участие последнего в игре пока под вопросом

Фото: Franck Fife / AFP

Центральная заметка на сайте французского L`Equipe за сутки до первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором ПСЖ примет «Баварию», была, конечно, посвящена участию в тренировке французского клуба Килиана Мбаппе. Мбаппе травмировался две недели назад, и еще в минувший уикенд казалось, что шансов выступить против мюнхенцев у него нет никаких. Даже тренер ПСЖ Кристоф Гальтье предупреждал, что, по его мнению, в лучшем случае Мбаппе будет готов к ответному матчу. Но вот появился лучик света в окошке. Хотя все равно не так часто здоровье даже таких игроков привлекает настолько пристальное внимание.

Впрочем, в данном случае все понятно. Те, кто переживает за ПСЖ, ищут хоть что-то, за что можно было бы зацепиться в поисках надежды, в ситуации, когда зацепок исключительно мало.

Дело в том, что ПСЖ проходит через какой-то странный период. Чемпионат Франции после перерыва, связанного с катарским мировым первенством, возобновился перед Новым годом. И в прошедшие полтора месяца игра и результаты парижан совершенно не соответствовали их статусу. Сначала были январские осечки — проигрыши «Лансу» и «Ренну», ничья с «Реймсом», а непосредственно в преддверии play-off Лиги чемпионов подоспела новая порция неприятностей. Часть из них — это травмы ведущих игроков. Помимо Килиана Мбаппе их получили и Марко Верратти, и, главное, Лионель Месси, у которого, правда, в отличие от Мбаппе, повреждение было не настолько серьезным, чтобы считать его выздоровление к домашнему матчу с «Баварией» чем-то чудесным. Другая часть — очередные срывы. На прошлой неделе ПСЖ уступил в Кубке Франции «Марселю», а потом, уже в первенстве страны,— «Монако». Жуткие показатели, особенно учитывая, что они более или менее точно соответствуют качеству футбола, которое показывают парижане после рестарта. А к нему куча претензий. Все ключевые защитники — Маркиньюс, Серхио Рамос, Преснель Кимпембе — явно не в тонусе, атакующая группа ослаблена болячками лидеров и искрит редко. И тот факт, что, несмотря на спад, ПСЖ по-прежнему более или менее уверенно лидирует в своем чемпионате,— следствие в основном невысокого уровня конкуренции в турнире: никто из наиболее мощных оппонентов также стабильностью не отличается.

Вектор движения «Баварии» указывает в совершенно ином направлении. У нее тоже был свой кризис — ну, или, вернее, мини-кризис. В Германии футбол после зимнего перерыва вернулся позже, чем в других лигах «большой пятерки»,— во второй половине января, и мюнхенцы после рестарта трижды подряд сыграли вничью, позволив приблизиться к себе вплотную целой группе преследователей во главе с «Унионом». А одновременно список травмированных игроков клуба разросся до довольно приличного размера. В нем и Райан Гравенберх, и Нуссаир Мазрауи, и Люка Эрнандес, и Садио Мане. А вместо сломавшего в отпуске ногу вратаря Мануэля Нойера пришлось даже срочно брать из мёнхенгладбахской «Боруссии» Яна Зоммера.

Но сейчас, кажется, все опять наладилось. В двух предыдущих матчах немецкого первенства «Бавария» расправилась — 4:2 и 3:0 — с «Вольфсбургом» и «Бохумом», а игра ее атаки была такой, что все, кому мил ПСЖ и кто в курсе насчет того, что оборона у него зимой отнюдь не в полном порядке, должны были испытать настоящий ужас. Хороши во всех смыслах — с точки зрения «физики», взаимопонимания с партнерами — были и Джамал Мусиала с Сержем Гнабри, и Томас Мюллер с Кингсли Команом.

У еще одного матча 1/8 финала, который пройдет в этот же день, вывеска поскромнее, под каким углом ни посмотри. Формально во встрече, в которой «Милан» принимает «Тоттенхем», речь идет о противостоянии команд, примерно равных по статусу. Они даже занимают одинаковую — пятую — позицию в своих чемпионатах. Но текущая форма у соперников чересчур разная, чтобы не увидеть в парне безусловного фаворита.

«Тоттенхем» в субботу крупно — 1:4 — проиграл «Лестеру», но это поражение все-таки не вполне укладывается в тренд. Лондонцы зимой продолжают играть неплохо, в свой интересный — с акцентом не на владение мячом, а на его отбор и стремительно разворачивающиеся выпады — футбол, который им поставил в силу происхождения и бэкграунда прекрасно знающий итальянский футбол тренер Антонио Конте. И едва ли потеря порвавшего крестообразную связку Родриго Бентанкура при всей ее болезненности эту четкость сломает.

А вот с «Миланом» творится что-то ужасное. В минувшем туре итальянского чемпионата он кое-как — 1:0 — одолел «Торино». И этот успех был для него первым после серии из трех подряд проигрышей и пяти матчей без побед, наводившей на мысли о том, что клуб после зимней паузы вдруг катастрофически просел.

Алексей Доспехов

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