Свердловская область упала в рейтинге регионов по качеству жизни

По итогу 2022 года Свердловская область заняла 14 место в рейтинге регионов России по качеству жизни, заработав 61,3 балла, следует из данных «РИА Новости». При этом год назад регион занимал 13-е место, имея 59 баллов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Среди регионов Уральского федерального округа (УрФО) выше Свердловской области в рейтинге поднялся лишь Ханты-Мансийский автономный округ (девятое место). Далее идут Тюменская область (16-е место), Ямало-Ненецкий автономный округ (17-е) и Челябинская область (24-е). Курганская область оказалась в числе аутсайдеров, заняв 77 место и получив около 37 баллов.

Баллы рейтинга начислялись на основании уровня доходов населения регионов, условий рынок труда, жилищных условий, уровня безопасности, демографической ситуации, экологических и климатических условий и т.д. Всего учитывались 67 аспектов.

Лидерами рейтинга оказались Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Регионы первой двадцатки характеризуются высоким уровнем экономического развития. В этих регионах проживает почти 50% населения страны, а также на них в целом приходится более 60% суммарного ВРП всех регионов.

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