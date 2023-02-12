В Израиле десятки тысяч человек снова вышли на протесты против судебной реформы

В Израиле шестую субботу подряд проходят массовые акции протеста против судебной реформы. По оценке организаторов, по всей стране на них вышли больше 200 тыс. человек. Как пишет Haaretz, в демонстрациях приняли участие 80 тыс. человек. Полиция не приводила свои оценки.

Организаторы сообщили, что в Тель-Авиве на улицы вышли около 145 тыс. человек, еще 83 тыс. приняли участие в демонстрациях в других городах: Иерусалиме, Хайфе, Беэр-Шеве, Кармиэле и других, передает The Times of Israel. Несколько сотен человек собрались в Модиине у дома министра юстиции Ярива Левина, который инициировал реформу.

Новое правительство Биньямина Нетаньяху было приведено к власти в конце декабря и сразу же анонсировало реформы, в том числе юридической системы. Она предполагает передачу контроля парламентскому большинству над процессом выбора судей Верховного суда, а также отказ от законодательного принципа, позволяющего Верховному суду отменять решения правительства.

Подробнее о реформе и реакции — в материале «Ъ» «Израильтяне грудью встали на защиту Верховного суда».

Леонид Уварчев