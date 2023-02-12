Пермский инвестор планирует построить в Добрянке туристический комплекс за 2,5 млрд рублей

В Добрянском округе планируется построить туристический комплекс «Королево». Как сообщает пресс-служба краевого правительства, на его территории разместятся отель на 90 номеров, здания с апартаментами и пять коттеджей. По информации «В курсе.ру», инициатором проекта является ООО «Королевские дачи». Помимо мест для размещения гостей, компания планирует построить развлекательную инфраструктуру: бары и рестораны, фитнес-центр, детскую площадку, подростковый клуб, скалодром, пляж, площадки для бадминтона и пляжного волейбола, теннисный корт, лодочную станцию с пирсом, банный комплекс, фестивальную площадь, дом для мероприятий и многое другое. Общая стоимость проекта — около 2,5 млрд руб. Часть средств вложит корпорация «Туризм.РФ». Объект планируется ввести в эксплуатацию в III квартале 2026 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «В курсе.ру» Фото: «В курсе.ру»

ООО «Королевские дачи» было зарегистрировано в Перми в 2013 году. По данным «СПАРК-Интерфакс», 50% долей в уставном капитале общества принадлежит пермскому венчурному инвестору Евгению Жуланову, еще 50% директору компании Александру Завадскому. В настоящий момент ООО «Королевские дачи» развивает одноименный загородный комплекс клубного типа, расположенный на берегу Камы в Добрянском районе. Информации о финансовых результатах компании в открытом доступе нет.