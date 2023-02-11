Wildberries будет взимать плату за пакеты с 13 февраля

Интернет-магазин Wildberries с 13 февраля вводит плату за полиэтиленовые пакеты при получении заказов в пунктах выдачи заказов. Таким образом компания хочет сократить использование пластиковых пакетов.

«С 13 февраля, если в пункте выдачи вам потребуется пакет для товаров, вы сможете его приобрести. Стоимость пакета составит от 6 до 15 рублей и будет списана с карты, которая указана в личном кабинете»,— говорится в сообщении компании в личном кабинете покупателя.

В сообщении Wildberries указывает, что такое решение должно помочь сократить использование пластика. «Пластиковые пакеты являются многоразовыми, поэтому вы можете использовать их многократно»,— добавили в компании.

Анастасия Ларина