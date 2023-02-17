Специальная политическая операция

«Прифронтовой» статус регионов Черноземья придает особую значимость происходящим в них политическим событиям. В рамках специальной военной операции на Украине на прилегающие регионы России легла особая роль по обеспечению безопасности в условиях повышенной террористической угрозы. На фоне решений по строительству «засечной черты» и усиленных досмотров на вокзалах в регионах Черноземья шла привычная политическая жизнь, которой, как и военным действиям, свойственны победы и поражения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Наступление на города

В прошедшем году в регионах Черноземья выбирали только одного губернатора — главу Тамбовской области Максима Егорова, ранее работавшего замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. В октябре 2021 года он неожиданно сменил Александра Никитина, только недавно переизбравшегося на второй срок, но увлекшегося политическими играми на региональном уровне и ставшего по сути их жертвой. Господин Егоров за почти полный год до победы на выборах показал себя типичным хозяйственником. Отсутствие реальных конкурентов позволило ему набрать 84,95% голосов.

Местный опытный политик коммунист Андрей Жидков набрал менее 7%, хотя в его предвыборном штабе работал некогда демиург тамбовской политики и бывший первый вице-губернатор Олег Иванов.

«Избирательная кампания Максима Егорова, с моей точки зрения,— абсолютно стандартизированная кампания губернатора новой волны,— считает политолог Владимир Слатинов.— Стратегические сессии, инфраструктурная и городская повестки, поездки по региону — стандартный набор губернаторов новой волны. Единственное отличие — отсутствие контраста с предыдущим главой области». Эксперт отмечает, что Максиму Егорову по сути никто не сопротивлялся, хотя в кампании Андрея Жидкова был посыл «голосуй за своих», из-за которого после выборов он лишился думского поста. Теперь губернатору предстоит операция взятия под контроль облцентра, в чьей думе большинство имеет глава местного реготделения партии «Родина» Максим Косенков.

«Если губернатор попытается сменить власть в городе, будет просматриваться два сюжета: во-первых, это работа с депутатами для размытия большинства в думе, а во-вторых, это возможные претензии со стороны правоохранительных органов. Максим Косенков это понимает»,— говорит политолог.

Еще одна интрига на городских выборах произошла в Воронеже. В начале года бывший зампредседателя гордумы Александр Провоторов получил два года колонии за мошенничество. В борьбе за освободившийся мандат сразу у нескольких представителей оппозиции возникли проблемы. Сначала кандидат от «Единой России» Марина Бочарова добилась отмены регистрации соперницы от «Новых людей», а позже полицейские запросили в территориальной избирательной комиссии копии подписных листов самовыдвиженца Сергея Титаева. Последнему удалось сохранить свое имя в бюллетене и даже поволновать фаворита. После подсчета 100% бюллетеней выяснилось, что госпожа Бочарова обошла господина Титаева лишь на 126 голосов.

Скандал с попыткой недопуска до выборов ресурсного конкурента ударил по спикеру городской думы Владимиру Ходыреву, который, как могло показаться, ослабил контроль: в последние годы под следствием оказались не только его заместитель и соратник Александр Провоторов, но и еще один заместитель Алексей Пинигин и опытный депутат Сергей Кудрявцев. Однако позиции господина Ходырева заметно укрепились после победы «своего кандидата» на довыборах.

Под следствием и в СИЗО по теперь уже «депутатской» статье оказался заметный оппонент спикера и руководитель фракции «Единой России» Роман Жогов.

Харизматичного политика, имеющего широкую поддержку местного медийного сообщества, обвинили в обмане Александра Провоторова, который 13 лет назад фиктивно устроил жену господина Жогова к себе в ООО «Воронежский опытно-механический завод».

«Получается, что дума, частично пораженная вирусом политической коррупции, весной будет избирать мэра Воронежа. От этого никуда не деться, эффект дефицита легитимности градоначальника сохраняется,— рассуждает Владимир Слатинов.— Для Александра Гусева, чей первый срок заканчивается в этом году, этот эффект неприятный, но не фатальный». Эксперт напомнил, что в отличие от коллег губернатор не возглавляет местное реготделение «Единой России», а значит, партийные скандалы проходят для него по касательной. Аналогичная ситуация складывается, кстати, вокруг губернатора Орловской области Андрея Клычкова, чей срок также истекает в 2023 году и чей ставленник мэр облцентра Юрий Парахин попал под уголовное дело о злоупотреблениях.

Градоначальнику-единороссу удается купировать внимание к его персоне правоохранительных органов, что пока не отражается на положении главы региона.

Удар по оппозиции

Проведение СВО не могло не отразиться на политическом поле регионов. «Кампания в курское горсобрание показала, что в условиях СВО властям удалось резко ослабить акции старой оппозиции и приподнять акции новой. Они вообще в целом ослабили оппозицию горсобраний»,— говорит Владимир Слатинов. В горсобрании Курска действительно заметно сократилось присутствие КПРФ, но появились представители «Новых людей» и Партии пенсионеров. В Липецкой области, где коммунисты смогли взять реванш за проигрыш в голосовании в горсовет, выиграв больше половины одномандатных округов, аналогичная ситуация произошла на выборах во втором по величине городе Ельце. В местный совет прошли только две партии — «Единая Россия» и Партия пенсионеров.

Впрочем, опытным политикам, не входящим в партию власти, даже в условиях спецоперации пока удается сохранить свою репутацию и независимость. Так, в Курской области, где возводится засечная оборонительная черта и идет активный призыв в добровольческие дружины, депутат-самовыдвиженец облдумы Максим Васильев смог сохранить мандат после скандального отпуска в Мексике. В первые дни января в сети оказался ролик, в котором парламентарий поздравляет зрителей с праздником за столиком на пляже. Губернатор Роман Старовойт потребовал оценить поведение депутата, извинившегося и заявившего, что видео предназначалось для узкого круга лиц.

Коллеги Максима Васильева из комиссии по этике ограничились предупреждением, однако к концу месяца губернатор рассказал, что депутат сложил полномочия зампреда одного из комитетов облдумы.

Компромисс позволил всем сторонам выйти из ситуации без особых репутационных потерь. Пресс-секретарь Романа Старовойта Анастасия Гурина сказала, что этих мер, по мнению главы региона, недостаточно, но он понимает, что инструментарий воздействия на депутатов со стороны исполнительной власти крайне скудный. В свою очередь Максим Васильев записал видео с линии соприкосновения: «Это ни в коем случае не стоит объяснять тем, что мне нужно к чему-то примазаться или где-то быть поближе к каким-то процессам. Я вообще в этих процессах живу».

С точки зрения работы с опытными местными кланами эффективнее себя показал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. После начала СВО, которая нанесла региону многомиллиардный ущерб и унесла десятки жизней местных жителей, глава региона серьезно сократил влияние команды своего предшественника Евгения Савченко, руководившего областью почти 30 лет. Некогда «политический» заместитель господина Савченко Ольга Павлова покинула пост председателя региональной думы, также мандатов лишились первый зампред парламента Елена Бондаренко и еще один заместитель Валерий Сергачев.

Последние оказались связаны с выходом книги господина Савченко «Потрясение», в которой он рассказал, как во времена губернаторства через женщину-«боговидицу» общался с Господом. Думу беспрепятственно возглавил очевидно лояльный к Вячеславу Гладкову Юрий Клепиков. Эффект изящной ротации подпортила отставка Антона Иванова, не проработавшего и года главой администрации Белгорода. Впрочем, его без особых сложностей заменил выходец из администрации Симферополя Валентин Демидов.

Очевидно, решение о смене мэра, как и другие внутриполитические решения в приграничных регионах, были продиктованы внешними обстоятельствами, и к их анализу придется возвращаться не раз, чтобы оценить их масштаб по прошествии времени, отмечают эксперты.

Сергей Толмачев