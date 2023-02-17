Нарастающим итогом

Специальная военная операция (СВО) изменила экономику и бизнес-среду России. Работа в меняющихся не в лучшую сторону условиях стала вызовом для всех деловых, социальных и общественных сфер. О том, какие сделки в регионах Черноземья в 2022 году стали наиболее заметными, как реализовывались инфраструктурные проекты, какие события вызывали общественный резонанс — в нашей подборке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Первый в России завод по выпуску электромобилей EVOLUTE запущен на предприятии «Моторинвест» в Краснинском районе Липецкой области 28 сентября 2022 года.

Фото: липецкаяобласть.рф Первый в России завод по выпуску электромобилей EVOLUTE запущен на предприятии «Моторинвест» в Краснинском районе Липецкой области 28 сентября 2022 года.

Фото: липецкаяобласть.рф

Инвестиции

Несмотря на ухудшившуюся из-за санкций рыночную конъюнктуру, в 2022 году в Черноземье было заявлено к реализации несколько крупных проектов с инвестициями от 5 млрд руб. Так, в январе производитель напитков под брендами Fresh Bar и «Ильинские лимонады», энергетиков Tornado и E-on Global Functional Drinks заявил о намерении построить в ОЭЗ «Центр» под Воронежем завод по производству напитков.

В апреле три воронежских бизнесмена рассказали о планах возвести на 20 га в Кривоборье (Рамонский район) курортный комплекс стоимостью более 8 млрд руб. Он включит в себя коттеджи, места для лечения и бассейны.

В октябре структура «Газпрома» ООО «Газпром СПГ технологии» анонсировала запуск в 2023 году производства сжиженного природного газа в Эртильском районе Воронежской области. Инвестиции в объект могут варьироваться от 2 до 10 млрд руб., мощность предприятия — 3–5 т сжиженного газа в час. А в ноябре газета «Коммерсантъ» сообщила, что резидентом индустриального парка «Масловский» под Воронежем может стать столичное ООО «Внешпромторг» с проектом завода мотор-редукторов, насосов и комплектующих для них за 8,4 млрд руб.

В июне о нескольких крупных инвестпроектах традиционно стало известно в ходе ПМЭФ.

В частности, липецкое ООО «Агроном-сад», которое в октябре 2021 года уже запустило в регионе крупный производственно-логистический комплекс — фруктохранилище на 25 тыс. т плодов с сортировочной и упаковочной линиями,— заявило о намерении вложить в развитие производства еще 7,2 млрд руб. (введенные ранее мощности стоили 5 млрд руб.). А в августе в ОЭЗ «Липецк» началось строительство дата-центра стоимостью 38,9 млрд руб., бенефициаром которого может стать Сбербанк.

В начале года агрохолдинг «Черкизово» анонсировал вложение 8,5 млрд руб. в новые свинокомплексы в Тамбовской области, что должно позволить компании увеличить объем переработки собственного сырья с учетом создания крупного мясного кластера в Тульской области за 48 млрд руб. Кроме того, группа компаний в августе открыла в особой экономической зоне «Елецпром» Липецкой области маслоэкстракционный завод за 10 млрд руб. Еще одно крупное предприятие ввела в Липецкой области компания «Моторинвест», запустив в регионе производство электромобилей Evolute стоимостью около 13 млрд руб.

Инфраструктура

В 2022 году работы на крупнейших инфраструктурных объектах Черноземья продолжились в соответствии с планами. Средства выделялись на строительство, ремонт и реконструкцию школ, больниц, спортивных учреждений, исторических объектов, дорог, заключались концессионные соглашения по объектам водоснабжения и водоотведения, а также транспортным системам городов Черноземья.

Так, еще в самом начале прошлого года московское АО «Межобластное научно-реставрационное художественное управление» стало единственным участником торгов на переделку расположенного в центре Курска исторического здания мужской классической гимназии под новый корпус областного краеведческого музея за 1,39 млрд руб. А в Орле определили нового подрядчика (деятельность предыдущего вылилась в уголовные дела) затянувшейся реконструкции исторического Красного моста. Тендер также выиграла столичная компания — ООО «Уваровская передвижная механизированная колонна №22», снизив начальную цену контракта с 1,63 до 1,53 млрд руб. А структура Минкульта ФГУП «Государственный специализированный центр сохранения памятников истории и культуры», в свою очередь, завершив обновление исторического здания облправительства в Курске, приступила к строительству футбольного манежа в городском парке. Предприятие получило контракт на 1,3 млрд руб. без проведения торгов.

В апреле контракт на строительство новой курской детской облбольницы стоимостью 8,42 млрд руб. достался местному ООО «Строительный холдинг Тезис» Игоря Шахова, уже возводившему в регионе инфекционный госпиталь. А в декабре стало известно, что генподрядчик московских жилых, социальных и промышленных проектов «Стрела» к концу 2024 года за 2,99 млрд руб. взялся завершить крупнейший социальный недострой Орла — многопрофильный медцентр областной клинической больницы, прозванный в народе «Титаником» из-за затянувшихся с 2006 года сроков работ.

Закрытие аэропортов на юге России привело к падению пассажиропотока на 16 млн человек, однако это не мешало орловским властям работать над очередным проектом возобновления работы закрытого более десяти лет назад аэропорта Южный.

Они рассчитывают получить 1 млрд руб. федерального финансирования, чтобы реконструировать взлетную полосу и построить небольшой пассажирский терминал. Курские власти, в свою очередь, заключили концессионное соглашение с группой «Мовиста», по которому компания должна будет вложить в обновление трамвайной инфраструктуры облцентра 12,9 млрд руб.

Фотогалерея Открытия года Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Июль. В Воронеже открылся завод ООО «РГМ-Нефть-Газ-Сервис» — площадка для выпуска колтюбингового оборудования, предназначенного для подземного и капитального ремонта нефтегазовых скважин Фото: пресс-служба / govvrn.ru Август. Открытие маслоэкстракционного завода группы «Черкизово» в Ельце Липецкой области Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев / купить фото Август. Открытие комплексов по сушке, подработке и хранению зерна группы «Агроинвест», расположенных в Данковском и Долгоруковском районах Липецкой области Фото: липецкаяобласть.рф Сентябрь. Открытие творожного цеха на Аннинском молочном заводе группы «Эконива» Штефана Дюрра Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев / купить фото Сентябрь. Первый в России завод по выпуску электромобилей Evolute запущен компанией «Моторинвест» в Краснинском районе Липецкой области Фото: липецкаяобласть.рф Декабрь. Открытие завода по производству эластичного пенополиуретана (поролона) группы компаний «Эгида» на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Липецк» Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Следующая фотография 1 / 6 Июль. В Воронеже открылся завод ООО «РГМ-Нефть-Газ-Сервис» — площадка для выпуска колтюбингового оборудования, предназначенного для подземного и капитального ремонта нефтегазовых скважин Фото: пресс-служба / govvrn.ru Август. Открытие маслоэкстракционного завода группы «Черкизово» в Ельце Липецкой области Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев / купить фото Август. Открытие комплексов по сушке, подработке и хранению зерна группы «Агроинвест», расположенных в Данковском и Долгоруковском районах Липецкой области Фото: липецкаяобласть.рф Сентябрь. Открытие творожного цеха на Аннинском молочном заводе группы «Эконива» Штефана Дюрра Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев / купить фото Сентябрь. Первый в России завод по выпуску электромобилей Evolute запущен компанией «Моторинвест» в Краснинском районе Липецкой области Фото: липецкаяобласть.рф Декабрь. Открытие завода по производству эластичного пенополиуретана (поролона) группы компаний «Эгида» на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Липецк» Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Смотреть

В Липецке тот концессионер планирует вложить в трамваи 14,5 млрд руб. Проекты стали первыми концессиями в сфере городского транспорта в макрорегионе.

В Воронеже в июне выбрали подрядчика для строительства первого за десять лет водозабора в Воронеже ВПС-21 общей стоимостью 5 млрд руб. Госконтракт получило ООО «ТСП “Воронеж строй комплекс”», единственный участник тендера на первый этап строительства за 1,2 млрд руб. А в конце года «Росводоканал», концессионер сетей водоснабжения и водоотведения в Воронеже, вышел с инициативой модернизации очистных сооружений Воронежа и Липецка и стал концессионером липецких сетей водоснабжения и водоотведения. Совокупный объем вложений в объекты — десятки миллиардов рублей.

Крупные концессионные инициативы были заявлены и в сфере образования. Так, например, ГК «Просвещение» в начале года заявила о намерении построить школу по концессии в Воронеже, однако после начала СВО городские власти отказались от проекта, так как «увеличилась величина расходов на реализацию». Несколько месяцев спустя мэрия провела закупку на 2,04 млрд руб., победителем была признано воронежское ООО «Спецстрой». А «Просвещение», в свою очередь, вышло с концессией по строительству школы на 2,4 тыс. мест в Тамбове. Затраты инвестора с учетом НДС могут превысить 3,5 млрд руб.

Сделки

В 2022 году наиболее распространенными стали сделки, связанные с избавлением от активов в России иностранных компаний, которые покинули страну после начала СВО. Однако совершались и движимые другими стимулами сделки.

Так, воронежский бизнесмен, депутат облдумы Анатолий Шмыгалев в начале года взял под контроль ЗАО «Воронежский комбинат строительных материалов» (ВКСМ). Предприятие возглавил управленец подконтрольной господину Шмыгалеву ГК «Инстеп» Дмитрий Скипский. Наследники одного из основателей ВКСМ Бориса Затонского, умершего в конце 2021 года, считали, что на ВКСМ произошел рейдерский захват. Анатолий Шмыгалев, впрочем, уверен в легитимности смены руководства комбината.

Несколько месяцев спустя Анатолий Шмыгалев рассказал о продаже одного из своих основных активов, крупной брокерской компании ООО «Инвестиционная палата» с пулом из 70 тыс. клиентов. В нее перевела часть клиентов компания «Открытие брокер», которая из-за санкций лишилась возможности работать с иностранными ценными бумагами. Новым бенефициаром и гендиректором «Инвестиционной палаты» стал бывший менеджер банка «Открытие» и экс-управляющий Сберстрахования Алексей Седушкин. Эксперты оценили сумму сделки в пределах 1 млрд руб.

Еще одна крупная сделка состоялась в Черноземье в августе. Торговая сеть «Магнит» закрыла сделку по покупке у Аркадия Абрамовича тепличного комплекса ООО «Гринхаус» в Старом Осколе Белгородской области. Хозяйство по выращиванию помидоров различных сортов занимает более 24 га и может производить порядка 10 тыс. т овощей в год. Сумма сделки оценивалась в 4 млрд руб.

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А в декабре была закрыта одна из крупнейших сделок в мукомольной отрасли за последние несколько лет.

Крупный производитель муки, холдинг «Агрополис “Сабурово”» депутата Госдумы от Тамбовской области Александра Полякова, выкупил Ленинградский мельничный комбинат имени Кирова, одно из старейших и крупнейших предприятий этого профиля в России. В итоге новый собственник стал заметным игроком на рынке и не исключил дальнейших инвестиций в модернизацию актива. Сделку оценили в пределах 5 млрд руб.

Резонанс

Безусловно, самые громкие заявления и жаркие обсуждения были посвящены повестке СВО. Так, например, дискуссию вызвал совет губернатора Орловской области Андрея Клычкова недовольным купленным властями обмундированием приобрести его самим в ответ на озвученное в ходе прямого эфира «ВКонтакте» сообщение жительницы региона о том, что мобилизованным покупают «самое дешманское»: «Сейчас выдали деньги. Если кому-то не нравится (обмундирование.— Прим. ред.) — покупайте сами, всем не угодишь, наверное»,— отметил господин Клычков.

Губернатор приграничной Белгородской области Вячеслав Гладков в ходе «прямой линии» в официальном аккаунте соцсети жестко отреагировал на вопрос о компенсации семье женщины, погибшей в результате обстрела со стороны Украины. По словам ее сыновей, семья так и не получила выплат, обещанных главой региона два месяца назад. Господин Гладков в ответ возмутился тем, что сын погибшей не заставил ее покинуть «опасные места», подытожив: «А вы точно сын?»

Глава Курской области Роман Старовойт, в свою очередь, как «приграничный губер» в начале октября опубликовал развернутое заявление о ходе СВО на Украине, мобилизации и защите приграничных территорий. В нем он назвал «ужасом» бытовые условия в отдельных воинских частях, куда попали мобилизованные куряне; заявил о наличии «вопросов по тактике и ходу ведения СВО» и пообещал «спросить по полной» после победы. В то же время он призвал сплотиться вокруг армии, заявив, что сбежавшим в Грузию «было плевать на обстрелы мирных районов Курской области».

Впрочем, резонанс в обществе получали и другие события. Так, в феврале прокуратура в Воронеже начала проверку после публикации в СМИ и соцсетях аудиозаписи, на которой молодая учительница Дарья Толстунова рассказывает 11-летним детям о разводах. Она, в частности, сообщила ученикам, что одинокие мамы «не знают, к какому мужику пристать», а дочери копируют их поведение «с мальчиками и мужчинами постарше». После того как история получила огласку, педагог уволилась, как заявили в мэрии, «из-за травли в соцсетях».

Летом широко обсуждался крупнейший опен-эйр макрорегиона «Чернозем».

Зрители ждали его с 2020 года — из-за коронавируса его дважды отменяли. За это время ситуация в стране серьезно изменилась, из состава участников выбыли несколько групп, включая хедлайнеров ДДТ и «Би-2».

Оказавшихся без концертов музыкантов прямо или косвенно поддержали некоторые приехавшие на фестиваль коллективы. Самым резонансным — и самым массовым — стал сет группы «Сплин» во второй день опен-эйра. Так, свой хит «Выхода нет» лидер группы Александр Васильев посвятил группам, уехавшим из страны:

«Мы надеемся, что наступит светлый день, когда все вернутся, и мы сыграем здесь для вас в Воронеже, потому что у нас нет другого выхода». После этого несколько концертов группы в разных городах России были отменены.

В ноябре общественность взволновали резонансные фотографии, якобы сделанные в Бутурлиновском доме-интернате для умственно отсталых детей. Изображения, на которых дети обездвижены и привязаны к кроватям, легли в основу уголовного дела, взятого на контроль в центральном аппарате Следственного комитета России. Зампред Госдумы и бывший уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова обратилась в прокуратуру для проведения проверки. Помимо прочего, следователям предстоит исключить или подтвердить версию о ложном доносе со стороны экс-сотрудников.

Еще одним ярким событием стал выход книги «Потрясение…» экс-главы Белгородской области Евгения Савченко, управлявшего регионом почти 27 лет. Автор, ныне сенатор, отошел от традиционного формата мемуаров и предпочел поделиться своими взглядами на веру и судьбу России. Он рассказал, как во время предпоследнего губернаторского срока познакомился с женщиной-«боговидицей», через которую смог общаться с «Господом Земли Моностоном», Богородицей, Сергием Радонежским и душой Владимира Высоцкого. Они передавали ему советы по управлению одним из самых экономически развитых российских регионов и ставили конкретные задачи во время кризиса на Украине в 2014 году. Кроме того, в прошлом году в Октябрьском райсуде Белгорода началось рассмотрение дела о признании экстремистским материалом книги «Евангелие от Елизаветы». Апокрифическая версия Евангелия была издана при участии писательницы Любови Кузьминой-Завьяловой, бывшего вице-спикера областной думы Валерия Сергачева и ее экс-председателя Ольги Павловой, которые проходят по делу «заинтересованными лицами». В апреле этого года на фоне общественного резонанса вокруг книги и в связи с ним Ольга Павлова и Валерий Сергачев потеряли свои посты в облдуме и членство в партии «Единая Россия».

Дела банкротные

Ряд компаний в 2022 году ощутили финансовые сложности. Так, в январе стало известно, что заводу по производству кормовой муки в Липецкой области «Русские протеины» за 1 млрд руб. ищут нового инвестора. Конфликт совладельцев «Русских протеинов» Жилвинаса Корзуна и Артураса Тамулиониса привел к началу банкротства липецкой структуры ООО «Русские протеины Липецк», не позволив ей построить производство кормовой муки в ОЭЗ «Данков».

В мае в Тамбовской области окончательно отказались от реализации одного из крупных проектов эпохи губернаторства Александра Никитина — завода по переработке зерна в белок и корма «Ладесол» за 2,2 млрд руб., который собственники планируют банкротить.

Возобновление замороженной стройки предусматривало иностранное финансирование, которое после 24 февраля стало недоступным. Вторичным последствием санкций эксперты назвали и финансовые сложности производителя оборудования для нефтехимической отрасли АО «Борхиммаш» в Борисоглебске Воронежской области. Райффайзенбанк потребовал от компании досрочно погасить все обязательства по кредитам. Общая сумма долгов предприятия может превышать 1,2 млрд руб. До банкротства, впрочем, дело в прошлом году не дошло.

Крупный переработчик молока в Белгородской области ООО «Ровеньки-маслосырзавод» (ГК «Сырный дом» Сергея Лыбаня) в прошлом году начал переговоры о заключении мирового соглашения со Сбербанком, ВТБ и Россельхозбанком. Предварительно планируется, что не менее 400 млн руб. долгов по кредитам будут реструктурированы, а предприятие может продать часть «неиспользуемых» активов.

А финансовые проблемы крупного российского производителя аккумуляторов ГК «Курский аккумуляторный завод» начали решаться благодаря новому собственнику. Получивший контроль над активами ГК глава его дистрибутора Андрей Каменок пытается остановить банкротство двух ключевых производственных юрлиц предприятия. В 2022-м структура бизнесмена заявила в арбитражный суд ходатайство о погашении почти 1 млрд руб. долгов ООО «Исток+» (производит стартерные батареи для автомобилей) и ООО «Пром АКБ» (специализированные промышленные источники питания).

Площадка обанкротившегося курского ООО «Тепличный комплекс “Агропарк”» также получила нового эксплуатанта: на ней начал работать один из крупнейших инвесторов в российский АПК — холдинг «Эко-культура» Александра Рудакова и Ирины Ашиновой. Компания управляла одними из крупнейших в регионе теплиц площадью свыше 10 га, но оказалась в кризисе из-за аварии и приостановления финансирования со стороны кредитора — Россельхозбанка. Региональные власти утверждают, что «Эко-культура» уже выкупила теплицы в собственность, но в самой компании заверили: одна из ее структур только арендовала площади, а приобретать их пока не планирует.

Валерия Розбот