В странах ЕС находится 4 млн украинских беженцев

Число запросов на получение убежища в странах Евросоюза (ЕС) в 2022 году достигло 1 млн, сообщила еврокомиссар по внутренним вопросам Илва Йоханссон. По ее словам, также выявили 330 тыс. нелегальных въездов в ЕС. Сейчас в странах Европы находится 4 млн украинских беженцев, рассказала она.

На фоне потока мигрантов из Украины многие страны ЕС «испытывают миграционное давление», отметила госпожа Йоханссон по итогам неформального заседания Совета министров по внутренним делам стран ЕС. «Это происходит потому, что увеличился поток нелегальных въездов, в частности в прошлом году эта цифра составила 330 тыс.»,— уточнила еврокомиссар (цитата по «РИА Новости»).

Илва Йоханссон обратила внимание, что механизм возвращения мигрантов, получивших отказ в убежище, не налажен. В числе стран, чьи граждане нелегально въезжают в ЕС или просят убежища, она назвала Бангладеш, Египет, Индию, Кубу, Марокко, Пакистан, Тунис.

Программа приема украинских беженцев была принята в 2001 году, но впервые ее задействовали только после начала военной операции России на Украине. Госпожа Йоханссон говорила, что действие механизма предоставления в ЕС временного убежища беженцам с Украины продлится минимум до марта 2024 года. В декабре в ЕС начали разрабатывать новые меры на случай продолжения роста беженцев в регионе.

Лаура Кеффер