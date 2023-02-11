Застрявшим в аэропорту Буэнос-Айреса беременным россиянкам разрешили въехать в Аргентину

Миграционная служба Аргентины разрешила въехать в страну всем беременным россиянкам, застрявшим в аэропорту Буэнос-Айреса. Решение принято по решению суда. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на адвоката трех из них Кристиана Рубилара.

10 февраля стало известно, что шести россиянкам на позднем сроке беременности отказали во въезде в Аргентину. Они застряли в аэропорту Буэнос-Айреса. Как поясняла глава миграционной службы страны Флоренсия Кариньяно, женщинам отказали во въезде из-за того, что они назвали ложную цель для визита в страну.

«Час назад им всем разрешили въехать в Аргентину»,— сказал Кристиан Рубилар.

Как пишет телеканал C5N, суд разрешил въезд россиянкам по гуманитарным причинам. В решении суда отмечается, что все они находятся на поздних сроках беременности. При этом в постановлении суда дополнили, что решение Миграционной службы было правильным, так как россиянки утверждали, что въезжают в Аргентину в качестве туристов.

После начала военной операции вырос поток россиян, которые отправляются для родов в Аргентину. Согласно законодательству, новорожденные получают гражданство Аргентины по праву рождения. В будущем гражданство страны также могут получить и родители детей. В посольстве России в Аргентине говорили, что в 2022 году для родов в страну приехали от 2 тыс. до 2,5 тыс. россинок. По их оценке, в 2023 году их число вырастет до 10 тыс. человек.

Олеся Павленко