«Спартак» показал высокую кубковость

В Зимнем кубке Российской премьер-лиги (РПЛ) состоялся матч, который можно было назвать скрытым финалом. «Спартак» переиграл «Сочи» со счетом 2:0 и досрочно стал победителем представительного турнира.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФК «Спартак» Фото: ФК «Спартак»

К очному противостоянию в третьем туре Зимнего кубка РПЛ «Спартак» и «Сочи» подошли с наилучшими показателями. Москвичи с пятью очками занимали первое место, а черноморцы с тремя баллами располагались на второй позиции, опережая «Краснодар» по разнице мячей. Красно-белым, чтобы завоевать кубок, было достаточно выиграть в заключительном матче как в основное время, так и в серии пенальти, и даже одно набранное очко оставляло им неплохие шансы на успех. «Сочи» мог перехватить трофей с призовыми в размере 7 млн руб. лишь при условии полновесной победы.

Впрочем, кубок кубком, а команды продолжали работать по собственным планам. В частности, главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль опять выставил оригинальную версию стартового состава, в котором теперь оказались оба новых защитника — Алексис Дуарте и Томаш Тавареш, а также нападающий Кейта Бальде. Возможно, наставник «Сочи» Курбан Бердыев тоже наигрывал бы новичков, если бы они у него были, а так сразу выпустил практически свои лучшие кадры.

«Спартак» активно начал матч, и вновь, как и в предыдущей встрече с «Краснодаром», в его рядах выделялся выдвинутый на острие Павел Мелешин. Уже в дебюте 18-летний форвард дважды бил по воротам из хороших позиций, но упустил оба момента, хотя в первом эпизоде все же попал в створ. Постепенно разбегался и «Сочи», ответивший двумя острыми выпадами с участием Георгия Мелкадзе. Голкиперу москвичей Александру Максименко пришлось даже выручать команду, когда Дуарте откровенно зевнул нападающего черноморцев и позволил тому принять мяч у себя за спиной в штрафной площади.

Однако в середине первого тайма «Сочи» нарвался на классическую контратаку, после того как увяз на чужой половине поля. Бальде вывел один на один с вратарем Михаила Игнатова, который стартовал аккурат с центральной линии и, не сближаясь с Денисом Адамовым, пробил точно в угол. У черноморцев, правда, возникли сомнения по поводу правильности гола, и они сделали полагавшийся им по регламенту запрос на положение «вне игры». Но арбитр Владислав Безбородов подтвердил взятие ворот. А ближе к перерыву уже сам Бальде завершил стремительную комбинацию «Спартака». Данил Пруцев дальней передачей бросил в прорыв Игнатова, а тот отдал столь же безупречный пас сенегальцу, технично ударившему Адамову в противоход.

На 45-й минуте красно-белые пропустили курьезный гол, когда мяч после срезки Тимофея Маргасова прилетел к Сергею Терехову, который переправил его в сетку. Но в том эпизоде при контакте с Мелкадзе упал на газон Максименко. Тренерский штаб «Спартака» также воспользовался своим правом на запрос, и видеопросмотр показал, что сочинец действительно нарушил правила. В итоге счет не изменился, и москвичи сохранили преимущество «плюс два» на второй тайм.

После перерыва по традиции последовали замены, тем не менее они не носили массовый характер. Абаскаль так и вовсе ограничился поначалу только двумя перестановками, сняв с игры Дуарте и Тавареша. И это вполне можно было расценить как желание московского клуба не рисковать и не упустить пусть предсезонный, но все-таки трофей. Причем Мелешин мог очень быстро окончательно убить интригу, когда вывалился на ворота после очередного удачного действия в подыгрыше Игнатова. Адамов отразил его удар. Затем Абаскаль все же освежил переднюю линию, которая с появлением Александра Соболева и Шамара Николсона не стала менее грозной. А к 70-й минуте команды уже фактически смирились с результатом, и дальше матч скорее напоминал тренировочную двухсторонку.

«Спартак» победил 2:0 и уверенно завоевал Зимний кубок РПЛ. Это первый трофей Абаскаля с красно-белыми, которые — что, наверное, на данном этапе гораздо важнее — продемонстрировали достаточно высокую готовность к рестарту сезона.

Александр Ильин