Гости «Гранд Отель Мойка 22» становятся друзьями Эрмитажа

Программу сотрудничества «Клуба друзей Эрмитажа» и «Гранд Отель Мойка 22» открыла экскурсия по экспозиции Зимнего дворца Петра I. Она стала первым мероприятием из серии «Дом Романовых. Петербург», сконструированной специально для гостей отеля, которые хотели бы не только посетить Эрмитаж, но и внести свой вклад в поддержку музея. Программа продолжится 18 февраля: за завтраком в Чайной гостиной «Гранд Отеля Мойка 22» старший научный сотрудник отдела истории русской культуры Наталья Бахарева расскажет о частной и публичной жизни российской императрицы Екатерины II, а затем покажет экспозицию «Культура и искусство России второй половины XVIII века», поведет в бывшие личные покои Екатерины (ныне — залы французской живописи) и Большую церковь Зимнего дворца.

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Отель подготовил на период 17–19 февраля спецпредложение по проживанию, которое включает авторскую программу, завтрак в ресторане Beau Rivage и поздний выезд до 17:00. Условием участия является вступление в «Клуб друзей Эрмитажа» (индивидуальное годовое участие стоит от 8 тыс. руб.). Карта «Клуба друзей Эрмитажа» дает право прохода через Комендантский подъезд в основной музейный комплекс и Главный штаб на постоянные экспозиции и все временные выставки (среди которых — «Египтомания. К 200-летию дешифровки египетских иероглифов Ж.-Ф. Шампольоном», «Русский авангард. Искусство для нового мира», «Образцовая коллекция в стиле модерн. Императорские фарфоровый и стеклянный заводы на рубеже XIX и XX веков») без очереди и необходимости покупки билетов.