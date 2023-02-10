Белгородская ГК «Эфко» вложила в разработку беспилотников более 3 млрд рублей

Структруа ГК «Эфко» «Транспорт будущего» вложила в проект по созданию беспилотных летательных аппаратов более 3 млрд руб. Об этом на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив под председательством президента РФ Владимира Путина рассказал гендиректор компании Юрий Козаренко.

По его словам, для стопроцентной локализации требуются литийионные аккумуляторы и микропроцессоры. ГК вместе с ученым Евгением Антиповым разработала технологию производства аккумуляторов на основании отечественных анодных и катодных материалов. «На сегодня уже такие ячейки получены, протестированы, причем в них достигнута удельная емкость более 200 ватт-часов на кг, что соответствует лучшим мировым аналогам, и, самое главное, именно такие литийионные аккумуляторы вставлены в наши беспилотники сегодня, а значит, можно использовать. Мы работаем над созданием аккумуляторов емкостью 300 ватт-часов на килограмм», — рассказал Юрий Козаренко.

Он отметил, что в Белгородской области строится завод по производству аккумуляторов. Запустить его планируется в конце 2023 года. Мощность производства на первом этапе составит около 5 МВт.ч.

Господин Козаренко рассказал, что «Транспорт будущего» занимается разработкой универсальных беспилотников разных типов: «Основные — это беспилотники взлетной массой 700 кг, включая 200 кг полезной нагрузки. Осознавая потребность, мы начали разработки беспилотников массой 60, 30, 12 кг». В 2022 году на больших беспилотниках компания уже возила грузы массой до 200 кг. «Мы эвакуировали условных пострадавших массой 100 кг и более. Совершали взлеты и посадки на различные неподготовленные поверхности, потому что нашим беспилотникам не нужны аэродромы и площадки. Мы перелетали через реки и много летали над полями, тестируя, естественно, и ресурс каждого элемента, и сами беспилотники», — добавил он.

О проекте «Эфко» по созданию аэротакси читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Александр Прытков

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